Tom Hiddleston cambia los trucos de Loki por una investigación histórica en “Pompeya: Más allá del tiempo” (“Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston”), un docudrama de National Geographic que reconstruye las últimas horas de la ciudad romana antes de la erupción del Vesubio.

La producción, de tres episodios, se estrena el 22 de julio en National Geographic y llegará un día después a Disney+ y Hulu, según información oficial difundida por Disney y National Geographic. El proyecto reúne a Hiddleston con Kevin R. Wright, productor ejecutivo de “Loki”, en una propuesta que mezcla dramatización, arqueología e investigación documental.

Un detective del tiempo

En la serie, Tom Hiddleston Pompeya no la observa solo como una ruina famosa. La recorre casi como un detective, siguiendo las pistas de tres habitantes reales durante la tragedia: un aprendiz de herrero, un soldado pretoriano y Julia Felix, una mujer de negocios dueña de una de las mansiones más importantes de la ciudad.

El actor explicó a EFE que la conexión con “Loki” fue casi inevitable. La serie de Marvel trabajaba con líneas temporales, pausas, retrocesos y segundas oportunidades. Esa misma “gramática” narrativa, según Hiddleston, se usa aquí para detener el tiempo, regresar al inicio y mirar la catástrofe desde distintos ángulos.

La conexión también aparece visualmente. Con un gesto de la mano, en claro guiño a su famoso personaje, Hiddleston mueve la línea temporal y acompaña al espectador por las horas previas y posteriores a la erupción.

Pompeya más allá del mito

El docudrama busca desafiar ideas muy instaladas sobre Pompeya. La destrucción no se presenta como un instante único, sino como un proceso que se desarrolló durante unas 24 horas. Esa mirada permite mostrar decisiones, intentos de escape, confusión y también la posibilidad de sobrevivientes.

Disney+ describe la serie como una investigación sobre las últimas 24 horas de la erupción, apoyada en arqueología moderna y en las historias de un adolescente, una empresaria y un soldado enfrentados a decisiones imposibles.

Ese enfoque le da al relato una dimensión más humana. Pompeya suele recordarse por las cenizas, los cuerpos preservados y la imagen de una ciudad congelada en el tiempo. Pero la serie intenta ir más allá del desastre y mirar a las personas que vivieron esos momentos.

La pasión personal de Hiddleston

Para Hiddleston, el proyecto también tiene un componente íntimo. El actor contó que su interés por el mundo antiguo viene de lejos. Estudió clásicos, latín y griego antiguo en la universidad, y visitó Pompeya, Herculano y el Vesubio en 1998.

Esa formación no siempre ha sido parte visible de su carrera pública, pero sí ha estado presente en su vida como actor. En una entrevista reciente, Hiddleston habló de cómo volvió al latín y a textos antiguos para prepararse para la serie.

La relación con “Loki” ya había tenido un antecedente directo. En la serie de Marvel, el personaje viaja brevemente a Pompeya minutos antes del desastre. Hiddleston disfrutó esa escena, pero fue filmada en un set de Atlanta. Ahora, el actor regresa al tema desde el lugar real y con una intención histórica mucho más profunda.

Historia con lenguaje de entretenimiento

Kevin Wright explicó que los fanáticos de Marvel podrán reconocer referencias a “Loki”, aunque la conexión no busca saturar el docudrama. Más que una copia de estilo, se trata de una relación temática: tiempo, destino, evidencia y la posibilidad de mirar el pasado de otra manera.

La propuesta funciona porque no trata la historia antigua como una clase pesada. Usa recursos visuales, reconstrucciones dramáticas y una figura conocida para acercar al público a un episodio que todavía fascina casi dos mil años después.

“Pompeya: Más allá del tiempo” apuesta por una fórmula clara: rigor histórico con narrativa de misterio. Hiddleston no solo presenta la serie. La guía con una curiosidad real, usando su experiencia como actor y su pasión por los clásicos para devolverle movimiento a una ciudad que la historia dejó detenida bajo la ceniza.