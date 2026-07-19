La FIFA convirtió por primera vez el descanso de una final del Mundial en un gran show musical al estilo del Super Bowl. La final entre Argentina y España en el MetLife Stadium tuvo una pausa extendida para recibir a estrellas como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

El show de medio tiempo del Mundial marcó una novedad histórica para la Copa del Mundo. El fútbol suele tener descansos de 15 minutos, pero esta vez el intervalo fue más largo para dar espacio a la producción musical. En total, pasaron 27 minutos desde que los jugadores salieron del campo al terminar el primer tiempo hasta el inicio de la segunda mitad.

La apuesta dejó claro que la FIFA quiere transformar la final en un evento cultural más grande, no solo deportivo. El formato tomó inspiración directa de los grandes espectáculos estadounidenses, especialmente del Super Bowl.

Shakira y Burna Boy hicieron bailar a MetLife

Uno de los momentos más celebrados fue la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. Shakira y Burna Boy llevaron el tema al escenario junto a los ganadores del Dai Dai Challenge y el grupo ugandés Ghetto Kids, conocido por sus coreografías virales.

La presencia de Shakira tuvo un peso especial. La colombiana ya forma parte de la historia musical de los Mundiales desde “Waka Waka”, el himno de Sudáfrica 2010. Esta vez regresó con una final de acento hispano, disputada entre Argentina y España en Nueva York y Nueva Jersey.

Madonna también participó en el espectáculo y entró al escenario acompañada por dos leyendas brasileñas: Ronaldinho y Ronaldo Nazário. BTS aportó la energía del pop global, mientras Justin Bieber interpretó “Everything Hallelujah” solo con su guitarra.

Música, orquestas y cultura pop

El show de medio tiempo del Mundial también incluyó al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, acompañado por la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

La mezcla de pop, música sinfónica, baile y cultura digital buscó darle al espectáculo una dimensión internacional. También participaron personajes de “Sesame Street” y el coro juvenil PS22, un guiño familiar dentro de una producción pensada para audiencias masivas.

En las gradas se dejaron ver figuras como Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Timothée Chalamet y Matt Damon, según reportes sobre la final. La presencia de tantas celebridades reforzó la idea de que el evento fue diseñado para ir más allá del público estrictamente futbolero.

Un espectáculo con causa social

El show también sirvió para promover el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo impulsado para financiar proyectos de educación y acceso al deporte para niños. FIFA y Global Citizen anunciaron previamente que el primer espectáculo de medio tiempo de una final mundialista sería producido con ese objetivo social.

La producción estuvo a cargo de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. La dirección artística contó con Chris Martin, líder de Coldplay, quien apareció antes del partido para presentar el concepto del espectáculo.

Antes del encuentro, la ceremonia de clausura ya había reunido a Post Malone, Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini e IShowSpeed. Además, Mario Kempes y Andrés Iniesta presentaron el trofeo, mientras Jennifer Hudson interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

Una nueva era para las finales

La decisión de ampliar el descanso no pasará desapercibida. Para algunos aficionados, puede sentirse como una ruptura con la tradición del fútbol. Para otros, es una forma de elevar el espectáculo y competir con los eventos deportivos más vistos del mundo.

Lo cierto es que la FIFA probó algo nuevo en la final más importante del torneo. Con artistas globales, pirotecnia, orquestas, leyendas del fútbol y una causa social, el descanso dejó de ser solo una pausa.

El Mundial 2026 cerró con una final entre Argentina y España, pero también con una señal clara de hacia dónde quiere avanzar la FIFA. El fútbol seguirá siendo el centro. Pero alrededor del partido, el espectáculo ya empieza a jugar su propio campeonato.