España vive un momento histórico en el fútbol mundial. Tras ganar el Mundial 2026 ante Argentina, la selección masculina relevó a la Albiceleste en el primer puesto del ranking FIFA, mientras que el equipo femenino mantiene también el liderato de su clasificación.

La actualización publicada este lunes coloca a España al frente de la tabla masculina con 1995,88 puntos. Argentina, que defendía el título obtenido en Catar 2022 y perdió la final por 1-0 en la prórroga, cae al segundo lugar con 1970,30 unidades. Medios internacionales reportaron que España volvió a la cima del ranking masculino después de coronarse campeona del mundo.

El ascenso español llega después de una campaña sólida en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de Luis de la Fuente cerró el torneo con el gol decisivo de Ferran Torres en la final, un tanto que le dio a España su segundo Mundial masculino.

España manda en las dos tablas

El logro tiene un peso especial porque España también lidera el ranking FIFA femenino. La Roja femenina, campeona del mundo en 2023, aparece en la cima con 2105,36 puntos, por delante de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.

La FIFA ya había destacado que España se mantenía como número uno del ranking femenino tras cerrar 2025 en la cima, impulsada por su título mundial y por su conquista de la Liga de Naciones.

Ese doble liderazgo confirma la fuerza del modelo español. No se trata de un éxito aislado de una generación. España domina en el fútbol masculino y femenino al mismo tiempo, con una identidad clara de juego y una estructura que ha producido resultados en distintas categorías.

Francia e Inglaterra se mantienen arriba

En la clasificación masculina, Francia conserva la tercera posición con 1948,97 puntos. El equipo de Didier Deschamps fue eliminado por España en semifinales, pero se mantuvo entre las grandes potencias del ranking.

Inglaterra sigue cuarta con 1922,83 unidades, después de perder ante Francia en el partido por el tercer puesto. Brasil, eliminada por Noruega en octavos de final, sube una posición y queda quinta con 1804,92 puntos.

Marruecos también mejora y aparece sexta con 1803,99. La selección africana volvió a firmar un torneo competitivo, cuatro años después de haber sido semifinalista en Catar.

México entra en el top ten

México es una de las selecciones que más celebra esta actualización. El Tri sube cuatro puestos y entra en el top ten con 1754,30 puntos, una señal positiva después de su participación como país anfitrión.

Portugal cae dos lugares y queda séptima, tras ser eliminada por España en octavos de final. Bélgica sube a la octava posición y adelanta a Países Bajos, que ahora aparece novena.

Colombia también mejora. La selección cafetera sube dos plazas y se ubica undécima con 1739,89 puntos, pese a quedar eliminada en octavos ante Suiza por penaltis.

Uruguay y Noruega se mueven

Uruguay, que no superó la fase de grupos, cae cuatro puestos y queda en la vigésima posición con 1634,70 puntos. En cambio, Noruega protagoniza uno de los ascensos más fuertes de la tabla: sube 12 lugares y se instala en el puesto 19, después de alcanzar los cuartos de final.

El nuevo ranking FIFA refleja el impacto directo del Mundial 2026. España no solo ganó el título. También tomó el mando estadístico del fútbol internacional.

El mensaje es contundente: la Roja masculina y la Roja femenina están arriba al mismo tiempo. En un deporte cada vez más competitivo, España no solo tiene campeones. Tiene un sistema que está marcando época.