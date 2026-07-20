The Odyssey llegó a los cines con fuerza de blockbuster. La nueva película de Christopher Nolan debutó con una recaudación global estimada de 264,1 millones de dólares, lo que marca el mejor estreno mundial de la carrera del director y uno de los grandes lanzamientos cinematográficos del año.

La producción, basada en el poema épico atribuido a Homero, recaudó 124,5 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá. En el mercado internacional sumó otros 139,6 millones, confirmando el poder de convocatoria de Nolan más allá del público tradicional de Hollywood.

El resultado supera los debuts globales de varios títulos clave del cineasta, entre ellos The Dark Knight Rises, The Dark Knight y Oppenheimer. Para una adaptación de una obra clásica de la literatura griega, el arranque es especialmente notable.

Un Ulises de lujo

The Odyssey está protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, quien emprende su legendario viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. El reparto también incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.

La combinación de una historia universal, un elenco cargado de estrellas y el prestigio de Nolan convirtió al estreno en un evento cinematográfico. No es solo una película más de verano. Es una apuesta grande por llevar una epopeya antigua al lenguaje visual de las salas modernas.

El público también respondió con fuerza. Según los datos reportados, la película recibió una calificación “A” en CinemaScore y mantiene una aprobación crítica alta en Rotten Tomatoes.

IMAX vuelve a ser clave

La apuesta de Nolan por el formato IMAX volvió a darle resultados. De acuerdo con reportes de taquilla, las salas IMAX aportaron una parte significativa del estreno mundial. The Guardian señaló que la película fue filmada completamente con cámaras IMAX, un dato que refuerza su atractivo como experiencia de sala.

Ese detalle importa. En una industria donde muchas películas compiten rápidamente con el streaming, Nolan sigue defendiendo el cine como evento presencial. Con The Odyssey, volvió a demostrar que todavía hay público dispuesto a pagar por una experiencia visual grande, especialmente cuando el formato se presenta como parte esencial de la obra.

La producción tuvo un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, sin contar gastos de marketing. Aun así, su debut la coloca en una posición fuerte para convertirse en una de las películas más rentables del año si mantiene buen ritmo en las próximas semanas.

Nolan atrae a varias generaciones

En Estados Unidos y Canadá, los hombres representaron el 56 % de los compradores de entradas. Además, la mitad del público tenía entre 18 y 34 años, una señal de que Nolan sigue conectando con espectadores jóvenes sin perder a generaciones mayores.

Ese alcance es una de sus mayores ventajas. Nolan ya no vende solo una historia. Vende confianza. Para muchos espectadores, su nombre basta para justificar una visita al cine.

La taquilla del fin de semana

El resto de la taquilla internacional quedó lejos del impacto de The Odyssey. Moana acumula 178 millones de dólares a nivel mundial, aunque sufrió una caída importante en venta de entradas tras su estreno.

Minions & Monsters suma 357 millones desde su llegada a los cines. Toy Story 5, por su parte, se acerca a los 1.000 millones de dólares tras cinco semanas en cartelera, con 958 millones recaudados hasta el momento.

Aun con esa competencia, The Odyssey dominó la conversación. Su estreno confirma que Christopher Nolan sigue siendo uno de los pocos directores capaces de convertir una película de autor, ambiciosa y costosa en un fenómeno comercial masivo.

El reto ahora será sostener el impulso. Pero el primer golpe ya está dado: The Odyssey no solo ganó la taquilla. También recordó que, cuando el cine se siente como evento, el público todavía aparece.