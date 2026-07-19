La ceremonia de clausura del Mundial encendió este domingo el MetLife Stadium antes de la final entre Argentina y España, en una tarde cargada de música, celebridades, luces y emoción futbolera en Nueva York y Nueva Jersey.

El espectáculo abrió el ambiente antes del pitido inicial del partido más importante del torneo. FIFA había anunciado una clausura con figuras internacionales como Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, entre otros invitados.

Tom Cruise fue una de las primeras grandes apariciones de la jornada. El actor dio un discurso en el que destacó el poder del fútbol para unir a las personas y convertir a desconocidos en aficionados de una misma pasión.

Un arranque con sabor mundialista

La ceremonia de clausura del Mundial también incluyó la presencia de dos campeones históricos: Mario Kempes, por Argentina, y Andrés Iniesta, por España. Ambos presentaron el trofeo antes de la salida oficial de las selecciones al campo.

El momento tuvo una carga simbólica fuerte. Kempes representa una página dorada de la historia argentina. Iniesta, por su parte, quedó grabado para siempre en la memoria española por el gol que le dio a España el Mundial de 2010.

Jennifer Hudson, una de las pocas artistas con premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. Su presentación levantó al público antes de que Argentina y España aparecieran oficialmente en el césped.

Música, luces y banderas

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger participaron con la canción “Desire”, mientras Post Malone también formó parte del espectáculo previo. El artista nació en el estado de Nueva York, lo que sumó un guiño local a una final celebrada en el área metropolitana.

IShowSpeed, uno de los creadores de contenido más populares entre el público joven, también tuvo participación en el acto con “Champions”. Su presencia reforzó el intento de conectar la final con nuevas audiencias digitales.

El tenor estadounidense Christopher Macchio interpretó “America the Beautiful” sobre una enorme lona desplegada en el césped. El diseño incluyó insignias de Nueva York, como el puente de Brooklyn, el Empire State Building y la Estatua de la Libertad.

La ceremonia también presentó un desfile con las banderas de las selecciones que participaron en el Mundial. Hubo coreografías, luces y pirotecnia, elementos que hicieron rugir el estadio antes del inicio del partido.

Un cierre con formato de gran espectáculo

La producción estuvo a cargo de Balich Wonder Studio, empresa italiana especializada en grandes eventos y responsable también de la ceremonia de apertura. El formato dejó claro que FIFA quiere acercar cada vez más sus finales al estilo de los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos.

Esa idea también se reflejó en el show de medio tiempo. Por primera vez en una final masculina del Mundial, el partido incluyó un espectáculo musical al estilo de la Super Bowl, con una cartelera internacional encabezada por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

Chris Martin, líder de Coldplay, apareció brevemente antes del encuentro para presentar ese segmento y hablar de una experiencia colectiva para cantar juntos.

Una final con peso cultural

La final entre Argentina y España ya tenía todos los ingredientes deportivos: dos selecciones históricas, Lionel Messi, Lamine Yamal y un choque generacional con enorme expectativa. Pero la ceremonia de clausura del Mundial agregó otra capa al evento.

No fue solo una antesala musical. Fue una declaración de escala. Hollywood, pop global, símbolos estadounidenses, leyendas del fútbol y cultura digital compartieron el mismo escenario antes de que rodara la pelota.

En una sede como MetLife, ubicada en el corazón del área Nueva York-Nueva Jersey, el espectáculo también habló de la diversidad del público. La final reunió a fanáticos argentinos, españoles, latinos, europeos y estadounidenses en una misma tarde.

El Mundial terminó como empezó: con una apuesta por el impacto global. Pero esta vez, todo apuntaba al mismo lugar: el césped donde Argentina y España estaban listas para definir al nuevo campeón.