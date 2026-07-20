Alicia Machado regresa a la música con “Nunca es Muy Tarde”

Alicia Machado comienza una nueva etapa artística con el lanzamiento de “Nunca es Muy Tarde”, una balada que marca su regreso a la música y que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.

La actriz, empresaria, presentadora y ganadora de Miss Universo 1996 retoma una de sus grandes pasiones con una canción centrada en el amor, la esperanza y las oportunidades que pueden surgir después de los momentos difíciles.

El tema fue escrito y compuesto por Samo, cantante y compositor conocido por formar parte del grupo Camila. A través de su letra, la canción presenta un mensaje de fortaleza y recuerda que siempre existe la posibilidad de comenzar nuevamente, sin importar la etapa de la vida.

“Nunca es Muy Tarde” representa una producción completamente nueva para Alicia Machado y el comienzo de una faceta musical distinta dentro de su carrera. La artista ya había incursionado anteriormente en la industria discográfica con el álbum “Alicia en el País de las Maravillas”, publicado por Universal Music.

Para este nuevo proyecto, Machado volvió a trabajar con el productor musical José Miguel Velázquez, quien también estuvo involucrado en aquella primera producción. La colaboración busca combinar la experiencia de ambos con una propuesta más madura, vinculada a la evolución personal y profesional de la artista.

Con más de tres décadas de trayectoria, Alicia Machado ha desarrollado una carrera que abarca la actuación, la televisión, los negocios y el entretenimiento. Su regreso a la música amplía nuevamente una trayectoria marcada por la capacidad de asumir nuevos retos y conectar con distintas generaciones de público.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip oficial dirigido por Djey Cubero. La producción fue filmada en Domus Residence, un desarrollo inmobiliario ubicado en Brickell, Miami.

El video presenta una estética moderna y cinematográfica que acompaña la carga emocional de la canción. Las imágenes muestran una faceta elegante e introspectiva de Machado, mientras refuerzan el mensaje de renovación presente en la letra.

Con Nunca es Muy Tarde, la artista apuesta por una propuesta que celebra las segundas oportunidades y la posibilidad de reinventarse. El sencillo y su videoclip oficial están disponibles en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube y otras plataformas digitales.