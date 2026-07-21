Tom Holland y Zendaya llegaron este lunes a Ciudad de México para presentar “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva entrega del héroe arácnido de Marvel. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, llegará a salas internacionales a finales de julio y retoma la historia de Peter Parker después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home”.

La presentación reunió a más de un millar de fanáticos en un evento abierto en la noria del parque de Chapultepec, donde ambos actores aparecieron con atuendos negros inspirados en telarañas y accesorios con pequeñas arañas. La visita formó parte de la gira promocional internacional de la película, que también incluyó eventos en Nueva York y México.

Una química que vuelve a la pantalla

Zendaya, quien interpreta a MJ, destacó durante la alfombra roja el lado humano de Spider-Man. Para la actriz, esa sencillez es lo que mantiene vivo al personaje generación tras generación.

“Lo que hace a Spider-Man tan especial es lo humano que es”, dijo a EFE. La intérprete explicó que el héroe puede representar a un padre, un hermano, un primo, un amigo o aquello que cada persona necesite.

En “Spider-Man: Brand New Day”, Peter Parker tendrá que recuperar el vínculo con sus amigos y con MJ después del impacto emocional de “No Way Home”. La historia se mueve sobre una tensión clara: proteger a quienes ama sin revelar que detrás de la máscara está alguien que ellos alguna vez conocieron.

Marvel vuelve a apostar por México

El director Destin Daniel Cretton acompañó a Holland y Zendaya en la presentación. Cretton ya había trabajado con Marvel en “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, y ahora asume una de las franquicias más populares del Universo Cinematográfico de Marvel.

Holland se mostró emocionado por regresar a este personaje, al que interpreta desde “Spider-Man: Homecoming”. El actor británico aseguró que esta nueva película será la más fresca, única y cargada de acción de su etapa como el trepamuros.

También habló de lo que ha aprendido dentro del universo Marvel. Mencionó a Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch y Mark Ruffalo como figuras que han marcado su experiencia profesional durante estos años.

Un Spider-Man más maduro

La nueva entrega busca mostrar a un Peter Parker más maduro. Holland adelantó que asumió escenas de riesgo exigentes, incluida una caída libre desde un rascacielos con un sistema de cámaras miniatura dentro del traje, diseñado para capturar cada gesto con enorme precisión.

Ese enfoque apunta a una película más física y emocional. Después del cierre de “No Way Home”, el personaje quedó en un punto de reinicio, sin que sus seres queridos recordaran quién era. Ese dolor parece ser el punto de partida de esta nueva etapa.

La respuesta del público mexicano fue intensa. Los cánticos de “hermana, ya eres mexicana” hicieron reír a Zendaya, quien bromeó diciendo que era increíble tener dos nacionalidades. Holland también recibió el mismo cariño de los fans.

Entre el entusiasmo, los looks arácnidos y la conexión con el público, la visita dejó claro que Spider-Man sigue teniendo una base de seguidores enorme en México. Y si la promesa de Holland se cumple, “Spider-Man: Brand New Day” no será solo otra secuela. Será el inicio de una nueva etapa para uno de los héroes más queridos de Marvel.