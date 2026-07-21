El tamarindo tiene una acidez directa, casi eléctrica, que se suaviza apenas toca el azúcar y el hielo. En la champola de tamarindo, esa mezcla se vuelve una bebida fresca, intensa y muy caribeña, ideal para los días en que el calor pide algo más despierto que un jugo común.

En República Dominicana, la champola suele asociarse con el tamarindo: una bebida sencilla, preparada con la pulpa de la fruta, agua fría y azúcar al gusto. No necesita leche ni demasiados adornos. Su gracia está en ese balance entre ácido y dulce, con un sabor profundo que se siente limpio, refrescante y muy fácil de tomar.

Para que la champola de tamarindo quede bien, conviene hidratar la fruta con tiempo y colarla con paciencia. Así se aprovecha mejor la pulpa y se evita que queden fibras duras o semillas en la bebida.

Ingredientes para la champola de tamarindo

1 taza de tamarindo pelado, sin cáscara

5 tazas de agua, divididas

1/2 taza de azúcar, o al gusto

Hielo al gusto

1 pizca de sal, opcional

Jugo de 1/2 limón, opcional si quieres más acidez

Preparación

Primero, coloca el tamarindo pelado en un recipiente con 2 tazas de agua caliente. Déjalo reposar durante 20 a 30 minutos, hasta que la pulpa se ablande.

Luego, con las manos limpias o con una cuchara, presiona el tamarindo para desprender la pulpa de las semillas. La mezcla debe volverse espesa y de color marrón.

Después, pasa la mezcla por un colador fino, presionando bien para extraer la mayor cantidad posible de pulpa. Desecha las semillas y las fibras duras.

A continuación, vierte la pulpa colada en una jarra. Añade las 3 tazas restantes de agua fría y mezcla bien.

Agrega el azúcar poco a poco, probando hasta ajustar el dulzor. Si quieres resaltar más el sabor, incorpora una pizca pequeña de sal.

Luego, refrigera la champola durante al menos 30 minutos, o sírvela de inmediato con bastante hielo.

Finalmente, mezcla antes de servir, porque la pulpa puede asentarse en el fondo.

Consejos útiles

Si usas pulpa de tamarindo ya lista, empieza con 1/2 taza y ajusta con agua y azúcar. Algunas vienen más concentradas que otras.

No agregues todo el azúcar de una vez. El tamarindo cambia mucho según su madurez.

Para una bebida más fuerte, usa menos agua. Para una versión más ligera, añade un poco más.

La pizca de sal es opcional, pero ayuda a redondear la acidez.

Sirve la champola bien fría. A temperatura ambiente pierde parte de su encanto.

Cómo servir la champola de tamarindo

La champola de tamarindo se sirve en vasos altos, con mucho hielo y, si deseas, una rodaja de limón. Va muy bien con comidas fritas, pastelitos, empanadas, yaniqueques o platos caribeños con bastante sazón, porque limpia el paladar y refresca rápido.

Al probarla, debe sentirse ácida, dulce y fría, con el sabor profundo del tamarindo al frente. No busca ser cremosa ni pesada. Es una bebida directa, de pocos ingredientes, hecha para refrescar de verdad y para recordar que a veces lo más simple es lo que mejor funciona.