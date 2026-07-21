La Amazonía enfrenta una amenaza doble: la pérdida de especies vegetales por el cambio climático y la desaparición de lenguas indígenas que guardan conocimientos sobre su uso. Un nuevo estudio publicado en Nature advierte que esta combinación podría provocar una pérdida profunda del patrimonio biocultural de la región hacia finales de siglo.

La investigación, liderada por la Universidad de Zúrich, recopiló unos 90.000 informes sobre usos de plantas amazónicas registrados entre 1504 y 2023. El análisis reveló que las sociedades amazónicas utilizan cerca de 5.800 especies vegetales, una cifra que duplica estimaciones anteriores y muestra la enorme riqueza de conocimientos acumulados durante generaciones.

La Amazonía alberga más del 10% de la biodiversidad terrestre del planeta y más de 400 grupos indígenas. Para muchas comunidades, las plantas no son solo recursos naturales. Forman parte de la medicina, la alimentación, la construcción, los rituales, la transmisión cultural y la relación diaria con el territorio.

El estudio analizó más de 76.000 informes sobre especies vegetales autóctonas y encontró que el 57% procedía de 156 lenguas indígenas. De ellas, el 56% está en peligro de extinción. Ese dato es crucial porque muchos conocimientos sobre plantas no existen en manuales científicos ni en bases de datos globales, sino en lenguas y prácticas comunitarias.