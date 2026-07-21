Harry Styles canceló el concierto que tenía previsto ofrecer este martes en São Paulo, Brasil, por un problema de salud durante su gira mundial “Together, Together”. La promotora Live Nation informó la decisión pocas horas antes del show en el estadio MorumBIS y señaló que las entradas serán reembolsadas por el mismo canal de compra.

La compañía no ofreció más detalles sobre el estado de salud del cantante británico. En su comunicado, Live Nation Brazil lamentó la cancelación y explicó que los compradores recibirán información adicional a través de Ticketmaster Brasil. Medios estadounidenses reportaron que el artista no se pronunció de inmediato tras el anuncio.

El show del viernes sigue en pie

Harry Styles tenía programadas dos presentaciones esta semana en São Paulo, como parte de su residencia brasileña dentro de la gira “Together, Together”. Aunque el concierto del martes fue cancelado, los organizadores aseguraron que la fecha del viernes se mantiene según lo previsto.

Live Nation también indicó que se intentará liberar un número limitado de entradas para el concierto del viernes, destinado a fanáticos que tenían boletos para la fecha cancelada. Sin embargo, la disponibilidad será limitada, según informó la promotora.

La noticia provocó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque Styles venía de una serie intensa de presentaciones en Londres y Brasil. Antes de la cancelación, ya había ofrecido conciertos en São Paulo los días 17 y 18 de julio.

Una gira de alto ritmo

La gira “Together, Together” acompaña el cuarto álbum de estudio de Harry Styles, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, publicado el pasado 6 de marzo tras más de tres años de pausa musical.

El tour comenzó en mayo y tiene fechas previstas en Europa, Sudamérica, Norteamérica y Australia. Después de su paso por São Paulo, el cantante continuará con presentaciones en Ciudad de México y Nueva York, antes de cerrar la gira en diciembre con conciertos en Melbourne y Sídney.

Styles también viene de una residencia de 12 conciertos en Wembley, donde superó a Taylor Swift y Coldplay como el artista con más presentaciones realizadas en el estadio londinense dentro de una misma gira, según la información difundida por la organización.

De One Direction a figura global

Harry Styles saltó a la fama como integrante de One Direction, grupo que se separó en 2016. Desde entonces, construyó una carrera solista de enorme alcance, con discos exitosos, giras internacionales y reconocimientos importantes.

Su tercer álbum, “Harry’s House”, ganó el Grammy a Álbum del Año en 2023 y también fue reconocido en los Brit Awards. Ese proyecto consolidó al artista como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

La cancelación en São Paulo representa un golpe para miles de fans que esperaban verlo este martes, pero por ahora no altera el resto inmediato de la agenda brasileña. El concierto del viernes sigue confirmado, mientras Live Nation gestiona los reembolsos y la posible reasignación limitada de boletos.

Por ahora, la recomendación para los asistentes afectados es revisar el correo asociado a la compra y esperar instrucciones oficiales de Ticketmaster Brasil o Live Nation.