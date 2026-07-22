La diferencia entre unos calamares memorables y unos calamares gomosos está en dos cosas: aceite bien caliente y cocción breve. Estos calamares sal y pimienta van por ese camino, con un rebozado ligero que no tapa el sabor del marisco y una mezcla final de sal, pimienta y limón que los mantiene vivos.
La foto muestra un plato sencillo, tipo café o restaurante casual: calamares dorados, limón al lado, algo de ensalada y una salsa cremosa para acompañar. No hace falta complicarlo. La gracia está en que el calamar quede tierno por dentro y crujiente por fuera, con suficiente pimienta para dar carácter sin convertirlo en un plato pesado.
Para lograr buenos calamares sal y pimienta, conviene secar muy bien los anillos antes de pasarlos por la mezcla de harina y freírlos en tandas pequeñas.
Ingredientes para los calamares sal y pimienta
- 600 g de calamares limpios, cortados en anillos
- 1 taza de harina de trigo
- 1/2 taza de fécula de maíz
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra recién molida
- 1/2 cucharadita de pimienta blanca, opcional
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
- Aceite para freír
- Limón en gajos para servir
- Hojas verdes o ensalada sencilla para acompañar
Para la salsa cremosa
- 1/3 taza de mayonesa
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza Dijon o mostaza suave
- 1 pizca de ajo en polvo
- Pimienta al gusto
Preparación
Primero, seca muy bien los calamares con papel de cocina. Este paso es clave para que el rebozado se adhiera mejor y la fritura quede ligera.
Luego, mezcla en un recipiente la harina, la fécula de maíz, la sal, la pimienta negra, la pimienta blanca si la usas y el ajo en polvo.
Después, pasa los anillos de calamar por la mezcla seca, cubriéndolos por completo. Sacude el exceso para que no queden con una capa demasiado gruesa.
A continuación, calienta el aceite en una sartén profunda u olla a fuego medio-alto. Fríe los calamares en tandas pequeñas durante 1 a 2 minutos, hasta que estén apenas dorados y crujientes.
Retíralos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente. Mientras siguen calientes, espolvorea una pizca extra de sal y pimienta.
Para la salsa, mezcla la mayonesa, el jugo de limón, la mostaza, el ajo en polvo y la pimienta hasta obtener una crema suave.
Finalmente, sirve los calamares con limón, salsa cremosa y una ensalada ligera al lado.
Consejos útiles
- No frías demasiados calamares al mismo tiempo. Si baja la temperatura del aceite, quedan grasosos.
- La fécula de maíz ayuda a lograr una textura más crujiente y ligera.
- No cocines los calamares por más de 2 minutos. Se endurecen rápido.
- Usa pimienta recién molida para que el sabor sea más claro.
- Sirve de inmediato. Esta fritura pierde textura si espera demasiado.
Cómo servir los calamares sal y pimienta
Los calamares sal y pimienta se sirven calientes, con limón fresco y una salsa cremosa al lado. También quedan bien con ensalada verde, papas fritas, pan crujiente o vegetales frescos.
Al morderlos, deben sentirse crujientes por fuera y tiernos por dentro. El limón levanta el sabor, la pimienta da carácter y la salsa suaviza cada bocado sin robarse el plato. Es una receta rápida, pero necesita precisión. Con calamares, el reloj no perdona.