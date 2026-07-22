La diferencia entre unos calamares memorables y unos calamares gomosos está en dos cosas: aceite bien caliente y cocción breve. Estos calamares sal y pimienta van por ese camino, con un rebozado ligero que no tapa el sabor del marisco y una mezcla final de sal, pimienta y limón que los mantiene vivos.

La foto muestra un plato sencillo, tipo café o restaurante casual: calamares dorados, limón al lado, algo de ensalada y una salsa cremosa para acompañar. No hace falta complicarlo. La gracia está en que el calamar quede tierno por dentro y crujiente por fuera, con suficiente pimienta para dar carácter sin convertirlo en un plato pesado.

Para lograr buenos calamares sal y pimienta, conviene secar muy bien los anillos antes de pasarlos por la mezcla de harina y freírlos en tandas pequeñas.

Ingredientes para los calamares sal y pimienta

600 g de calamares limpios, cortados en anillos

1 taza de harina de trigo

1/2 taza de fécula de maíz

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

1/2 cucharadita de pimienta blanca, opcional

1/2 cucharadita de ajo en polvo

Aceite para freír

Limón en gajos para servir

Hojas verdes o ensalada sencilla para acompañar

Para la salsa cremosa

1/3 taza de mayonesa

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza Dijon o mostaza suave

1 pizca de ajo en polvo

Pimienta al gusto

Preparación

Primero, seca muy bien los calamares con papel de cocina. Este paso es clave para que el rebozado se adhiera mejor y la fritura quede ligera.

Luego, mezcla en un recipiente la harina, la fécula de maíz, la sal, la pimienta negra, la pimienta blanca si la usas y el ajo en polvo.

Después, pasa los anillos de calamar por la mezcla seca, cubriéndolos por completo. Sacude el exceso para que no queden con una capa demasiado gruesa.

A continuación, calienta el aceite en una sartén profunda u olla a fuego medio-alto. Fríe los calamares en tandas pequeñas durante 1 a 2 minutos, hasta que estén apenas dorados y crujientes.

Retíralos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente. Mientras siguen calientes, espolvorea una pizca extra de sal y pimienta.

Para la salsa, mezcla la mayonesa, el jugo de limón, la mostaza, el ajo en polvo y la pimienta hasta obtener una crema suave.

Finalmente, sirve los calamares con limón, salsa cremosa y una ensalada ligera al lado.

Consejos útiles

No frías demasiados calamares al mismo tiempo. Si baja la temperatura del aceite, quedan grasosos.

La fécula de maíz ayuda a lograr una textura más crujiente y ligera.

No cocines los calamares por más de 2 minutos. Se endurecen rápido.

Usa pimienta recién molida para que el sabor sea más claro.

Sirve de inmediato. Esta fritura pierde textura si espera demasiado.

Cómo servir los calamares sal y pimienta

Los calamares sal y pimienta se sirven calientes, con limón fresco y una salsa cremosa al lado. También quedan bien con ensalada verde, papas fritas, pan crujiente o vegetales frescos.

Al morderlos, deben sentirse crujientes por fuera y tiernos por dentro. El limón levanta el sabor, la pimienta da carácter y la salsa suaviza cada bocado sin robarse el plato. Es una receta rápida, pero necesita precisión. Con calamares, el reloj no perdona.