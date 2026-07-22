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Hallan restos de avión de Pan Am que se estrelló frente a Puerto Rico en 1952

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Fotografía tomada de la cuenta en X @oceanexplorer para la exploración oceánica de la NOAA que muestra al avión Douglas DC-4, conocido como 'Clipper Endeavor' de la extinta aerolínea Pan Am, que se estrelló el 11 de abril de 1952 en aguas al norte de Puerto Rico y que cobró la vida de 52 personas. EFE/ @oceanexplorer

Los restos de un avión de Pan Am que se estrelló frente a Puerto Rico en 1952 fueron encontrados más de siete décadas después por un equipo de búsqueda de aviación que trabajaba junto a Discovery Channel. El hallazgo devuelve a la memoria una tragedia conocida en la isla como “La Tragedia del Viernes Santo”.

La aeronave, un Douglas DC-4 llamado “Clipper Endeavor”, fue localizada el 2 de junio en el fondo del océano, a unos 610 metros de profundidad. El avión había despegado de San Juan el 11 de abril de 1952 con destino a Nueva York. A bordo viajaban 64 pasajeros y cinco tripulantes. Aunque todos sobrevivieron inicialmente al amerizaje forzoso, 52 personas murieron cuando la aeronave se hundió minutos después, según reportes sobre el hallazgo.

Un misterio bajo el mar

Durante años se conocía la zona general donde ocurrió el accidente, pero no el punto exacto en el que reposaban los restos del avión de Pan Am. La búsqueda fue realizada por la Air/Sea Heritage Foundation, en colaboración con el programa “Expedition Unknown” de Discovery Channel y la empresa Deep Sea Vision.

El equipo utilizó un dron submarino para explorar el fondo marino. La identificación se logró gracias a imágenes que mostraban detalles visibles de la aeronave, incluido el logotipo alado de Pan American y el nombre del avión todavía legibles. Discovery Channel anunció el hallazgo como parte de una nueva investigación vinculada a su serie de exploración.

El historiador de aviación Russ Matthews, presidente y cofundador de la Air/Sea Heritage Foundation, explicó que conoció la historia del “Clipper Endeavor” mientras investigaba otro accidente de Pan Am. Según dijo, le sorprendió que una tragedia de tanta importancia hubiera desaparecido en gran parte de la memoria pública.

Qué ocurrió en 1952

El “Clipper Endeavor” salió de San Juan rumbo a Nueva York, pero poco después del despegue sufrió la pérdida de ambos motores del lado derecho. La tripulación intentó controlar la emergencia, pero el avión cayó al océano minutos más tarde.

Aunque la aeronave contaba con balsas salvavidas y dispositivos de flotación, muchos pasajeros permanecieron en sus asientos. El avión se hundió rápidamente y 52 personas murieron. Solo 17 lograron sobrevivir.

El accidente impactó profundamente a Puerto Rico. También tuvo consecuencias importantes para la seguridad aérea en Estados Unidos. Tras la tragedia, la Junta de Aeronáutica Civil recomendó reforzar las instrucciones de seguridad para pasajeros, incluyendo información sobre salidas de emergencia y dispositivos de flotación antes de vuelos sobre agua.

Un hallazgo con peso histórico

Más allá del interés tecnológico, el descubrimiento tiene un fuerte valor humano. No se trata solo de encontrar una pieza perdida de la aviación. Es también una forma de reconocer a las víctimas, a los sobrevivientes y a las familias que cargaron durante décadas con una historia incompleta.

Discovery Channel informó que los dos sobrevivientes vivos del accidente fueron contactados. Ese detalle aumenta el peso emocional del hallazgo, porque conecta el presente con una tragedia que todavía permanece viva para algunas familias.

El caso del avión de Pan Am recuerda que muchos accidentes históricos quedan suspendidos entre archivos, testimonios y preguntas sin cerrar. Ahora, con la localización del “Clipper Endeavor”, una parte de esa historia vuelve a salir a la superficie, aunque sus restos sigan descansando bajo el mar frente a Puerto Rico.

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