Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El arquero publicó un mensaje en Instagram en el que dejó abierta la posibilidad de dar “un paso al costado”, tras una noche dolorosa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La final terminó 1-0 a favor de España, con gol de Ferran Torres en la prórroga. Martínez fue una de las grandes figuras de Argentina, con once atajadas durante el partido, pero no pudo evitar el remate que le dio a la Roja su segundo título mundial.

El mensaje del arquero

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, escribió Dibu Martínez en redes sociales. La frase encendió las alarmas entre los hinchas argentinos, que lo consideran una pieza fundamental de la etapa más exitosa reciente de la Albiceleste.

El arquero también expresó el dolor que le dejó la derrota. “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar”, publicó.

Martínez, de 33 años, se mostró devastado tras el partido. Las imágenes del guardameta llorando sobre el césped del MetLife reflejaron el golpe emocional de una final perdida por muy poco.

“Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, agregó el arquero del Aston Villa.

Una actuación enorme en una noche amarga

La duda sobre su futuro llega después de una de sus actuaciones más fuertes con la selección. Dibu Martínez contuvo once disparos españoles y mantuvo a Argentina con vida durante gran parte del encuentro.

Su rendimiento volvió a confirmar su importancia en los momentos grandes. Desde la Copa América 2021 hasta el Mundial de Catar 2022, el arquero fue clave en la construcción de una era dorada para Argentina.

Por eso, su posible salida tiene un peso especial. No sería solo la despedida de un arquero. Sería el inicio de una transición para una selección que también empieza a ver el cierre de varios ciclos.

Otros referentes también se expresaron

Nicolás Otamendi, quien ya había anunciado que este sería su último torneo con la camiseta argentina, publicó un mensaje de despedida y agradecimiento a sus compañeros. El defensor habló del plantel como su “lugar seguro” en las emociones más grandes y también en las tristezas del fútbol.

Nicolás Tagliafico también compartió su dolor por la derrota. El lateral, de gran actuación durante el Mundial, escribió que perder “duele muchísimo”, pero resaltó el orgullo de haber llegado a otra final y de haber dejado todo en la cancha.

Leandro Paredes, expulsado después del partido tras un cruce con jugadores españoles, publicó un mensaje breve: “Gracias Argentina, te amo hoy y siempre”.

Nicolás González, jugador del Atlético de Madrid, reconoció que el golpe duele, pero destacó la capacidad argentina de convivir con el dolor y seguir compitiendo. Cristian “Cuti” Romero, defensor del Tottenham, también se disculpó con los hinchas y aseguró que el equipo jugó por cada argentino que alentó desde cualquier lugar del mundo.

Una selección frente a una nueva etapa

La derrota ante España no borra el recorrido de Argentina en el Mundial. La Albiceleste llegó a otra final, compitió hasta el último minuto y tuvo en Dibu Martínez a uno de sus grandes sostenes.

Pero el mensaje del arquero abre una pregunta inevitable. Después de años de títulos, exigencia y presión emocional, varios referentes empiezan a evaluar qué lugar ocuparán en el futuro de la selección.

Argentina todavía no tiene una respuesta definitiva. Dibu Martínez tampoco. Por ahora, lo único claro es el dolor de una final perdida y el peso de una frase que dejó pensando a todo un país.

Si el arquero decide seguir, continuará siendo una figura central. Si decide dar un paso al costado, se irá como uno de los nombres más importantes de la historia reciente argentina. Un arquero que no solo atajó penales. También cambió la relación de una generación con la selección.