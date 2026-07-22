El presidente Donald Trump estaría impulsando a Gianni Infantino como próximo secretario general de Naciones Unidas. La información fue publicada por el New York Post, que citó a fuentes cercanas al mandatario estadounidense.

Según el reporte, Trump considera que el presidente de la FIFA tiene reconocimiento internacional. También valora su capacidad para relacionarse con gobiernos y sectores de distintas posiciones políticas.

La idea habría tomado fuerza durante la organización del Mundial de 2026. Estados Unidos compartió la sede del torneo con México y Canadá. Sin embargo, todavía no existe una candidatura formal.

Una relación fortalecida por el Mundial

Trump e Infantino aparecieron juntos en varios actos relacionados con la Copa del Mundo. Esa cercanía aumentó durante los preparativos y la celebración del torneo.

Además, el presidente estadounidense recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA. El reconocimiento fue entregado por el organismo dirigido por el ejecutivo suizo.

De acuerdo con las fuentes citadas, Trump ve al dirigente deportivo como una figura capaz de unir posiciones. No obstante, se desconoce si Gianni Infantino desea competir por el cargo o dejar la presidencia de la FIFA.

El posible respaldo tampoco garantiza su elección. Para avanzar, cualquier aspirante necesita primero el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El proceso para elegir al próximo secretario general

Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y posee poder de veto. China, Francia, Reino Unido y Rusia también pueden bloquear una candidatura.

Después de recibir la recomendación del Consejo, el candidato debe ser nombrado por la Asamblea General. El proceso determinará quién sucederá al portugués António Guterres.

Su segundo mandato termina el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, la ONU debe completar la selección este año para permitir la transición antes de enero.

La relación de Trump con Naciones Unidas ha sido tensa durante sus dos periodos presidenciales. El mandatario ha criticado a organismos multilaterales y varias de sus políticas.

Asimismo, Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Trump también retiró al país del Consejo de Derechos Humanos durante su primer mandato.

A pesar de ese historial, Washington conserva una influencia decisiva dentro del Consejo de Seguridad. Su respaldo podría colocar un nuevo nombre en la competencia, aunque también generaría resistencia entre otros gobiernos.

Por ahora, la posibilidad de que Gianni Infantino pase de la FIFA a la ONU continúa siendo una propuesta atribuida a fuentes cercanas a Trump. Ninguna de las partes ha anunciado públicamente una candidatura oficial.