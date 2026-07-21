Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán este miércoles a una corte federal de Nueva York para una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra por narcoterrorismo y delitos vinculados al tráfico de drogas.

La vista será la tercera desde la captura de la pareja en Caracas el pasado enero y su posterior traslado a Estados Unidos. Maduro se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina y permanece detenido desde hace más de medio año en una prisión federal en Brooklyn, de acuerdo con reportes sobre el caso.

No se espera que esta audiencia fije todavía una fecha para el inicio del juicio. El trámite estaría centrado en la clasificación de pruebas, la preparación del material del caso y posibles mociones previas al proceso.

Un caso de alta seguridad

La audiencia estaba prevista inicialmente para el 30 de junio, pero la Fiscalía pidió aplazarla por razones logísticas y de seguridad. El traslado de Maduro y Flores desde Brooklyn hasta Manhattan exige un operativo especial del Departamento de Policía de Nueva York.

La petición de aplazamiento mencionó problemas de programación y la necesidad de garantizar un traslado seguro de los acusados, además de mantener la seguridad pública.

El contexto también pesó. Durante junio y la primera mitad de julio, Nueva York concentró gran parte de sus recursos de seguridad en el Mundial 2026, que terminó el domingo con la final entre España y Argentina.

La audiencia requiere la presencia física del matrimonio en la sala. Por eso, el operativo de traslado es uno de los puntos más sensibles del procedimiento.

Cargos y defensa

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores está acusada de delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas.

La causa se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y está vinculada a una acusación federal que originalmente fue presentada años atrás y luego ampliada. El caso ha sido descrito como uno de los procesos más complejos contra un exjefe de Estado latinoamericano en tribunales estadounidenses.

La defensa ha sostenido en audiencias anteriores que Maduro cuenta con inmunidad como jefe de Estado. El propio político venezolano llegó a definirse como un “prisionero de guerra” y cuestionó la legalidad de su captura.

Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly podrían intentar anular el proceso basándose en las circunstancias de la operación realizada en Caracas el 3 de enero de 2026. Esa línea legal apunta a una pregunta central: si una corte estadounidense puede juzgar a un líder extranjero capturado en su propio país bajo esas condiciones.

El juez bajo observación

Otro elemento que genera atención es el papel del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien preside el caso. En una audiencia anterior, algunos expertos notaron una voz fatigada y pequeños lapsus, lo que abrió dudas sobre su capacidad para conducir un proceso largo, técnico y políticamente delicado.

La complejidad no es solo penal. También hay implicaciones diplomáticas, discusiones sobre inmunidad, sanciones, activos venezolanos y la legitimidad de la captura.

Honorarios y sanciones

Uno de los asuntos tratados en audiencias previas ha sido el pago de los abogados defensores. En abril, Estados Unidos aceptó modificar sanciones contra Venezuela para permitir que su Ejecutivo cubra los honorarios legales de los acusados.

Ese punto refleja la dimensión extraordinaria del caso. No se trata solo de una acusación por narcotráfico. El proceso toca directamente la relación entre Washington, Caracas y el futuro político de Venezuela.

Por ahora, la audiencia de este miércoles no promete una decisión definitiva. Pero sí puede marcar el tono de la siguiente etapa: qué pruebas entran, qué mociones avanzan y hasta dónde llegará la estrategia de la defensa para intentar frenar el juicio antes de que tenga fecha.