La victoria de España en el Mundial no solo se celebró en calles, plazas y hogares. También quedó registrada en los acelerogramas sísmicos de Granada, donde los sensores detectaron movimientos del suelo durante los momentos de mayor euforia de la final ante Argentina.

Los equipos del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada registraron picos de aceleración justo cuando terminó el partido, ya cerca de la medianoche del domingo al lunes. En ese instante, España se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia tras imponerse 1-0 a Argentina.

No fue un terremoto, pero sí una señal llamativa. Miles de personas saltando, gritando y celebrando al mismo tiempo fueron suficientes para que los sensores captaran vibraciones en distintos puntos de la ciudad.

Granada sintió la final

En Granada, varios sensores forman parte de la Red Sísmica de Andalucía. Algunos están ubicados en el Campus de Cartuja, la Facultad de Ciencias, el Parque de las Ciencias y la Facultad de Traducción e Interpretación.

Según la Universidad de Granada, los registros más intensos se observaron en el Parque de las Ciencias y en la Facultad de Traducción, situada en el centro de la ciudad. Allí, la celebración colectiva dejó una marca clara en los acelerogramas.

Mercedes Feriche Fernández-Castanys, del Instituto Andaluz de Geofísica, explicó que estos registros no alcanzan la intensidad de un terremoto. Aun así, los datos muestran de forma curiosa cómo una celebración masiva puede producir señales detectables por instrumentos científicos.

El gol de Ferran también quedó marcado

El histórico gol de Ferran Torres en el minuto 106 fue otro de los momentos detectados por los sensores. El delantero marcó al inicio de la segunda parte de la prórroga y rompió una final cerrada contra Argentina.

Ese tanto, que le dio a España su segunda estrella masculina, generó una explosión de alegría en todo el país. Investigadores del CSIC también señalaron que redes sísmicas en varias ciudades españolas registraron vibraciones asociadas al gol de Ferran Torres, al tanto anulado de Nico Williams y al pitido final.

El tanto anulado a Nico Williams también provocó una respuesta detectable en Granada. Aunque el gol no subió al marcador, la reacción inicial de los aficionados fue suficiente para dejar otra señal en los instrumentos.

Una forma científica de medir la alegría

Este tipo de registros no son nuevos, pero cada vez llaman más la atención cuando coinciden con grandes eventos deportivos o conciertos. No se trata de actividad sísmica natural, sino de vibraciones generadas por actividad humana.

En este caso, la final del Mundial funcionó como un experimento accidental. Los sensores no estaban allí para medir la alegría de los aficionados, pero terminaron mostrando con precisión cuándo la ciudad saltó al mismo tiempo.

Feriche describió el fenómeno como una forma llamativa de medir la euforia que provoca un acontecimiento capaz de movilizar a todo un país.

España celebra hasta bajo tierra

La imagen es potente: mientras la selección levantaba la Copa, los aparatos científicos de Granada registraban el pulso de la celebración. No fue un terremoto, pero sí una sacudida emocional convertida en datos.

La victoria de España dejó goles, lágrimas, abrazos y calles llenas. También dejó gráficos sísmicos que muestran cómo el fútbol puede mover a una ciudad, literalmente.

Granada no fue la única. Pero sus sensores contaron una historia perfecta: cuando Ferran Torres marcó y cuando el árbitro señaló el final, la alegría española no solo se escuchó. También se midió.