Los tipos de obesidad no se limitan a un número en la balanza. Aunque el peso y el índice de masa corporal, conocido como IMC, se usan con frecuencia para clasificar esta condición, la salud de una persona depende de muchos factores: distribución de la grasa, presión arterial, glucosa, colesterol, antecedentes familiares, actividad física y otros indicadores médicos.

En adultos, la obesidad suele clasificarse por IMC. De forma general, un IMC de 30 o más entra en la categoría de obesidad. A partir de ahí, se divide en clase 1, clase 2 y clase 3, según el rango. Esta clasificación ayuda a estimar riesgos, pero no diagnostica por sí sola el estado de salud completo de una persona. El IMC es una herramienta de evaluación, no una fotografía perfecta del cuerpo.

Otro de los tipos de obesidad más importantes es la obesidad abdominal o central. En este caso, el exceso de grasa se acumula principalmente alrededor de la cintura. Este tipo puede ser especialmente relevante porque la grasa visceral, que rodea órganos internos, se asocia con mayor riesgo de diabetes tipo 2, presión alta, hígado graso y enfermedad cardiovascular.

También se habla de obesidad metabólicamente complicada cuando el exceso de grasa se acompaña de alteraciones como resistencia a la insulina, colesterol elevado, triglicéridos altos, presión arterial elevada o inflamación persistente. En estos casos, el riesgo para la salud puede ser mayor y requiere seguimiento médico más cercano.

Por otro lado, algunas personas pueden tener obesidad sin presentar alteraciones metabólicas evidentes en un momento determinado. Aun así, esto no significa que no exista riesgo a futuro. La evaluación debe ser individual y repetirse con el tiempo, porque los indicadores de salud pueden cambiar.

Los tipos de obesidad también pueden analizarse según sus causas o factores asociados. En muchas personas influyen la alimentación, el sedentarismo, el sueño insuficiente, el estrés, la genética, ciertos medicamentos, condiciones hormonales y el entorno donde viven. Por eso, reducir el tema a falta de voluntad es injusto y poco útil.

El tratamiento tampoco es igual para todos. Algunas personas mejoran con cambios en alimentación, actividad física y sueño. Otras pueden necesitar apoyo psicológico, medicamentos, tratamiento de enfermedades asociadas o cirugía bariátrica, según su caso y bajo supervisión profesional.

Conocer los tipos de obesidad ayuda a hablar del tema con más precisión y menos estigma. La meta no debe ser juzgar cuerpos, sino identificar riesgos, mejorar hábitos y ofrecer atención adecuada. En salud, mirar el panorama completo siempre es más útil que quedarse solo con la báscula.