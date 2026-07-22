Paulo Dybala sorprendió a miles de aficionados del Roma al aparecer en un balcón durante el aniversario 99 del club. El argentino saludó a la multitud poco después de la medianoche y desató una celebración en pleno centro de la capital italiana.

Más de 5,000 seguidores participaron el martes por la noche en una marcha por las calles de Roma. El recorrido terminó en la Via degli Uffici del Vicario, donde el club nació oficialmente en 1927.

Cuando los aficionados llegaron al histórico edificio, Dybala se asomó por una de sus ventanas. Su presencia era conocida por muy pocas personas, por lo que la sorpresa provocó una inmediata explosión de cánticos.

Una aparición cargada de historia

La celebración recordó el lugar donde se formalizó la creación del equipo el 22 de julio de 1927. Además, sirvió como antesala del centenario que el Roma cumplirá en 2027.

Paulo Dybala no estuvo solo durante el homenaje. Desde el balcón también saludaron Vincent Candela y Ruggero Rizzitelli, dos exjugadores vinculados con la historia del conjunto italiano.

La cabecera de la marcha mostró una pancarta con el mensaje “Lo stemma del popolo”. La frase, que significa “El escudo del pueblo”, destacó el regreso de un símbolo muy querido por los hinchas.

Asimismo, la reunión confirmó la estrecha relación entre el equipo y sus seguidores. Bengalas, banderas y cánticos acompañaron el recorrido hasta el edificio donde comenzó la historia del club.

El Roma recupera su histórico escudo

Dybala lució durante la aparición la nueva camiseta para la temporada 2026-2027. La prenda recupera el tradicional escudo con las siglas “ASR”, una imagen ligada a distintas etapas del club.

El uniforme mantiene los colores rojo y amarillo que identifican al Roma. Sin embargo, el regreso del emblema histórico se convirtió en el principal detalle de la presentación.

La camiseta también incluye el mensaje “Con tutte le nostre forze” en la parte posterior del cuello. La frase significa “Con todas nuestras fuerzas” y refuerza la conexión con los aficionados.

Dybala seguirá en Roma hasta 2027

La aparición llegó pocos días después de la renovación contractual de Paulo Dybala. El delantero argentino extendió su acuerdo con el club hasta el 30 de junio de 2027.

Desde su llegada en 2022, el futbolista se ha convertido en una de las principales figuras del equipo. Además, ha construido una relación especial con la hinchada romanista.

Su participación en el aniversario confirmó ese vínculo en una noche marcada por la emoción. A un año del centenario, el Roma reunió su pasado, su presente y su futuro frente al lugar donde comenzó su historia.