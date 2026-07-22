Doce vuelos cancelados afectaron este miércoles las operaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan. Las interrupciones dejaron a 1,557 pasajeros sin poder completar sus viajes, según informó Aerostar Puerto Rico.

La empresa, que opera el principal aeropuerto de la isla, atribuyó la situación a condiciones meteorológicas en la costa este estadounidense. El humo de los incendios forestales en Canadá ha reducido la calidad del aire y la visibilidad en varias zonas.

De acuerdo con Aerostar, seis cancelaciones correspondieron a vuelos de llegada y otras seis a salidas. Entre los pasajeros afectados, 825 tenían viajes hacia Puerto Rico. Los otros 732 esperaban salir de la isla.

Rutas y aerolíneas afectadas

La mayoría de las cancelaciones involucró conexiones con Nueva York, Boston, Filadelfia, Bradley y Fort Lauderdale. También resultó afectada una ruta hacia Santo Domingo, en República Dominicana.

Mientras tanto, los vuelos de llegada procedían de Orlando, Newark, Filadelfia, Boston y Westchester. Diez de los servicios afectados pertenecían a JetBlue, mientras que los otros dos eran operados por Frontier.

Aerostar pidió a los viajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas antes de acudir al aeropuerto. Además, recomendó verificar posibles cambios en horarios, rutas y puertas de embarque.

Las cancelaciones de este miércoles se suman a otras interrupciones registradas durante la semana. El lunes, otros 20 vuelos fueron suspendidos en San Juan, lo que afectó a más de 3,100 personas.

El humo continúa afectando el noreste

Durante los últimos días, el humo canadiense se ha desplazado hacia varias regiones de Estados Unidos. Nueva York, Boston y otras ciudades del noreste han enfrentado alertas por la mala calidad del aire.

Las partículas finas presentes en el humo pueden reducir la visibilidad y provocar cambios en las operaciones aéreas. Asimismo, representan un riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Más de 800 incendios forestales permanecían activos en Canadá, según reportes difundidos durante esta emergencia. Los vientos continuaban empujando el humo hacia el sur y el este de Estados Unidos.

Por ello, las condiciones podrían cambiar con poca anticipación en los aeropuertos afectados. Los viajeros deben revisar el estado de sus reservaciones antes de comenzar su traslado.

Los vuelos cancelados muestran cómo los incendios forestales pueden afectar rutas situadas a miles de kilómetros. Mientras persista el humo, las autoridades no descartan nuevas interrupciones entre Puerto Rico y Estados Unidos.