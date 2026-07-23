Con motivo de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se inauguran en Santo Domingo, FundéuRAE publicó una serie de recomendaciones para escribir correctamente sobre el evento deportivo regional. La guía busca ayudar a periodistas, medios y comunicadores a evitar errores frecuentes en nombres propios, disciplinas deportivas y expresiones geográficas.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reúnen a delegaciones de Centroamérica y el Caribe en 40 deportes, según el sitio oficial del evento. La cita marca el regreso del certamen a la República Dominicana y forma parte de una edición especialmente simbólica para la región.

Mayúsculas y edición correcta

FundéuRAE recuerda que los nombres de torneos deportivos se escriben con mayúscula inicial en cada palabra significativa. Por eso, lo adecuado es escribir “Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”.

También es válida la sigla “JCC”, sin puntos ni espacios entre las letras. Para referirse a esta edición, pueden usarse las formas “XXV edición” o “25.ª edición”. Si se escribe con letras, la forma recomendada es “vigesimoquinta”, en una sola palabra y sin tilde.

En cambio, si se hace concordar con “juegos”, también son posibles formas en masculino plural, como “vigesimoquintos” o “vigésimos quintos”.

República Dominicana y Centroamérica

La guía también aclara el uso del artículo en “la República Dominicana”. Como el nombre incluye una forma de organización política, lo recomendado es escribirlo con artículo en minúscula. Por ejemplo: “los abanderados de la República Dominicana”.

Otro punto importante es la escritura de “América Central” y “Centroamérica”. Ambas formas son correctas. Lo que no se recomienda es “Centro América”, separado, porque el elemento “centro” debe ir unido cuando funciona como compositivo.

En el caso de “el Caribe”, el artículo se escribe en minúscula. La excepción aparece cuando el artículo forma parte inseparable del nombre propio, como ocurre con “El Salvador”.

Nombres de deportes

FundéuRAE también ofrece claves sobre disciplinas deportivas. “Bádminton” lleva tilde y no debe escribirse “badmington”. “Baloncesto” es la forma preferida, aunque también son válidas “basquetbol”, “básquetbol” y “básquet”.

Para “beisbol”, también se acepta “béisbol”, con tilde. En varios países del Caribe se usa simplemente “pelota”, una forma muy común en el habla popular.

La fundación recomienda “deportes electrónicos” en lugar del anglicismo “e-sports”. También señala que “futbol” y “fútbol” son válidas, según la pronunciación y el uso regional.

Algunos extranjerismos, como “hockey”, “rugby” y “squash”, deben escribirse en cursiva si no se adaptan al español. En cambio, existen adaptaciones como “jóquey” y “rugbi”.

Una guía útil para medios

La FundéuRAE, promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española, tiene como objetivo fomentar el buen uso del español en los medios de comunicación. En eventos deportivos internacionales, estas recomendaciones son especialmente útiles porque ayudan a mantener claridad, precisión y coherencia editorial.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe no solo reúnen atletas. También movilizan a medios, narradores, comentaristas y creadores de contenido de toda la región.

Por eso, escribir bien los nombres de países, disciplinas y competencias también forma parte de una cobertura profesional. En una cita con tanta identidad latinoamericana y caribeña, el idioma importa tanto como el marcador.