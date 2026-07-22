Christian Bragarnik regresa para acelerar los fichajes del Elche

Christian Bragarnik regresó a Elche para asumir directamente la planificación deportiva del club. El propietario argentino deberá acelerar los movimientos para completar la plantilla de la temporada 2026-2027.

Durante las últimas semanas, el empresario permaneció en Estados Unidos siguiendo el Mundial. Allí coincidió con el director general del equipo, Pedro Schinocca, y presenció varios partidos de Argentina.

A pesar de su ausencia, ambos dirigentes mantuvieron el seguimiento de las operaciones abiertas por el club. Sin embargo, el Elche todavía no ha anunciado ningún fichaje que represente una cara nueva para el vestuario.

Elche mantiene la calma en el mercado

El conjunto español disputará su segunda temporada consecutiva en LaLiga EA Sports. Por ello, necesita reforzar varias posiciones antes del comienzo del nuevo campeonato.

Hasta ahora, sus únicos movimientos han sido las compras de jugadores que ya estuvieron cedidos la pasada campaña. El club aseguró la continuidad de Gonzalo Villar, Buba Sangare y Víctor Chust.

Los tres futbolistas conocen el proyecto y formaron parte del equipo durante el curso anterior. No obstante, el entrenador Martín Anselmi todavía espera incorporaciones para completar su plantilla.

Christian Bragarnik deberá trabajar junto con Anselmi y Schinocca para definir las prioridades. El técnico ya inició la pretemporada y comenzó a evaluar los recursos disponibles.

La continuidad de Josan sigue pendiente

Uno de los asuntos más urgentes es el futuro del capitán Josan Ferrández. Su contrato terminó el pasado 30 de junio y todavía no existe un acuerdo para prolongarlo.

El Elche manifestó su disposición a mantener al futbolista, pero las negociaciones siguen sin resolverse. Su experiencia y liderazgo lo convierten en una figura importante dentro del vestuario.

Además, la plantilla ha sufrido varias salidas desde el cierre de la última temporada. Esa situación aumenta la necesidad de incorporar jugadores antes del debut liguero.

El equipo comenzó su preparación con numerosos futbolistas de la cantera. Mientras tanto, la dirección deportiva continúa buscando opciones que encajen en el modelo de Anselmi.

Un mercado que exigirá paciencia

Schinocca y el nuevo entrenador ya habían anticipado un mercado de fichajes “largo”. La celebración del Mundial también retrasó varias negociaciones entre clubes y representantes.

Por tanto, el Elche espera que buena parte de sus movimientos llegue durante las últimas semanas del verano. Esa estrategia permite encontrar oportunidades, aunque también reduce el tiempo de adaptación.

La presencia de Christian Bragarnik en la ciudad marca ahora una nueva etapa de la planificación. Con la pretemporada en marcha, el propietario deberá transformar las negociaciones pendientes en refuerzos para competir nuevamente en Primera División.