El Instituto Cervantes incorporará a destacadas figuras de la música, la literatura, el arte y la educación. El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el nombramiento de once nuevos vocales para su Patronato.

Entre los nombres elegidos aparecen Ana Belén, Soledad Morente, Leonardo Padura y Gioconda Belli. También fueron designadas la escritora Piedad Bonnett y la historiadora del Arte Dolores Jiménez-Blanco.

Los nombramientos tendrán una duración de seis años. Además, responden a una propuesta conjunta de los ministerios españoles de Exteriores, Educación y Cultura.

Representantes de la cultura española

Ana Belén y Soledad Morente se incorporan como representantes de las letras y la cultura españolas. Ambas cuentan con amplias trayectorias dentro de la música y otras disciplinas artísticas.

A ellas se suma Dolores Jiménez-Blanco, reconocida especialista en historia del arte. La académica ha desarrollado buena parte de su carrera entre la investigación, la docencia y la gestión cultural.

La presencia de estas tres mujeres amplía la variedad de perfiles dentro del Patronato. Asimismo, refuerza la conexión del organismo con distintas expresiones de la cultura contemporánea española.

Nuevas voces de Hispanoamérica

La literatura hispanoamericana tendrá una representación destacada durante este nuevo periodo. El cubano Leonardo Padura, la nicaragüense Gioconda Belli y la colombiana Piedad Bonnett formarán parte del grupo.

También fue nombrado Hernando Torres-Fernández, director del Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú. Su incorporación aporta experiencia en promoción cultural y cooperación internacional.

El Instituto Cervantes busca difundir el español y las culturas hispánicas en todo el mundo. Por ello, el Patronato reúne a personalidades procedentes de España y distintos países de América Latina.

Universidades y organizaciones culturales

El Gobierno también designó a Ana María Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada, representará al ámbito universitario.

Por otra parte, Javier Muñoz-Basols se incorpora en representación de organizaciones vinculadas con la enseñanza del español. Actualmente preside la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

La lista se completa con Sofía Osborne, presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Su nombramiento representa a las organizaciones sociales y culturales relacionadas con la proyección internacional de España.

El Patronato está compuesto por 22 vocales electos, además de sus miembros natos y el secretario general. La mitad de los puestos se renueva cada tres años para mantener continuidad y sumar nuevas perspectivas.

Con estas incorporaciones, el Instituto Cervantes reúne voces procedentes de la literatura, la música, el arte y la educación. El nuevo grupo participará durante seis años en la orientación cultural e institucional del organismo.