Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca Juniors apenas dos días después de disputar la final del Mundial. El mediocampista quedó disponible para el partido del jueves ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.

Argentina volvió al país como subcampeona tras perder 1-0 frente a España. Sin embargo, el futbolista decidió incorporarse inmediatamente al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Boca difundió imágenes de su llegada al centro de entrenamiento. Allí saludó al técnico y a sus compañeros, quienes le hicieron un pasillo de bienvenida sobre el campo.

Paredes quiere jugar ante O’Higgins

El capitán también participó en los ejercicios de gimnasio y trabajó junto al resto del plantel. Además, expresó su disposición para ayudar durante el exigente comienzo del segundo semestre.

Boca recibirá este jueves a O’Higgins en el partido de ida del playoff previo a los octavos de final. El encuentro se disputará en La Bombonera, en Buenos Aires.

La presencia de Leandro Paredes representa una opción importante para Arruabarrena. No obstante, el cuerpo técnico deberá evaluar su estado físico después del esfuerzo realizado durante el Mundial.

El mediocampista había seguido a la distancia la victoria por 2-0 ante Sarmiento de Junín. Ese resultado permitió al conjunto xeneize avanzar en la Copa Argentina.

Un calendario cargado para Boca

Después del duelo internacional, Boca afrontará tres compromisos consecutivos como visitante. El domingo 26 jugará contra Deportivo Riestra en el inicio del torneo Clausura.

Cuatro días más tarde, el equipo viajará a Chile para disputar la vuelta ante O’Higgins. Luego visitará a Newell’s Old Boys el 2 de agosto por la tercera jornada del campeonato local.

El regreso a La Bombonera está programado para el miércoles 5 de agosto. Ese día, Boca recibirá a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la segunda fecha.

Por tanto, el conjunto argentino deberá administrar sus recursos entre la Copa Sudamericana y la liga. La experiencia del campeón mundial puede resultar clave durante esa seguidilla.

La FIFA analiza los incidentes de la final

Paredes fue uno de los protagonistas de la pelea ocurrida después del triunfo de España. El árbitro le mostró la tarjeta roja tras sus enfrentamientos con Eric García y Gavi.

La FIFA abrió una investigación para revisar lo sucedido al terminar el encuentro. Hasta ahora, el organismo no ha anunciado una sanción adicional contra el futbolista.

A su regreso al país, Leandro Paredes publicó un mensaje de agradecimiento para los aficionados argentinos. “Gracias Argentina, te amo hoy y siempre”, escribió en sus redes sociales.

Ahora, el mediocampista cambia rápidamente de escenario. Tras el golpe de perder la final, su atención vuelve a Boca y a una temporada que comienza con varios desafíos inmediatos.