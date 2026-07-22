El Louvre reabre la Galería de Apolo, pero las joyas no vuelven

El Museo del Louvre reabrió este miércoles la Galería de Apolo, nueve meses después del histórico robo de las joyas de la Corona. La sala vuelve a recibir visitantes, pero sus valiosas piezas ya no forman parte de la exhibición.

El museo confirmó a EFE que tampoco mostrará otros objetos de gran valor en ese espacio. En su lugar, los visitantes podrán concentrarse en las pinturas, esculturas y decoraciones doradas de la emblemática estancia.

La reapertura marca un intento por recuperar la confianza del público tras una grave crisis de seguridad. Sin embargo, la mayoría de las joyas robadas continúa desaparecida.

Un robo ejecutado en siete minutos

El asalto ocurrió el 19 de octubre de 2025, apenas media hora después de la apertura del museo. Cuatro hombres llegaron en motocicletas hasta una fachada situada frente al río Sena.

Los ladrones utilizaron un montacargas para alcanzar las ventanas de la Galería de Apolo. Después, perforaron los vidrios exteriores y las vitrinas con una cortadora de disco.

La operación duró aproximadamente siete minutos. Durante ese tiempo, el grupo retiró ocho piezas históricas, entre ellas collares, tiaras, broches y relicarios con piedras preciosas.

Al escapar, los asaltantes dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia. La pieza fue recuperada, aunque sufrió daños y todavía se encuentra en proceso de restauración.

Las otras joyas no han sido localizadas, pese a la detención de varios presuntos responsables materiales. Su valor económico fue estimado en 88 millones de euros, pero su importancia histórica resulta incalculable.

El Louvre refuerza la seguridad

La sala cuenta ahora con rejas en las ventanas utilizadas durante el robo. Además, el museo mejoró la vigilancia en sus alrededores e instaló un puesto móvil de policía.

Las joyas que escaparon al asalto tampoco regresarán a la galería. El Louvre planea trasladarlas a una nueva sala de máxima seguridad, sin ventanas y ubicada dentro del complejo.

Christophe Leribault, presidente del museo, explicó que ese espacio ofrecerá mejores condiciones de protección y conservación. No obstante, advirtió que renovar toda la seguridad requerirá tiempo.

El robo expuso fallas importantes en una institución que recibe cerca de nueve millones de visitantes cada año. Asimismo, agravó una crisis marcada por huelgas, inundaciones y cierres relacionados con problemas estructurales.

Una transformación más amplia

La reapertura de la Galería de Apolo forma parte de una etapa de cambios para el museo. A largo plazo, el Gobierno francés proyecta una renovación conocida como Louvre Nuevo Renacimiento.

El plan contempla una nueva entrada en el lado este del complejo. También incluye una sala dedicada a La Gioconda, cuya ubicación actual provoca una fuerte concentración de visitantes.

Mientras avanzan esas reformas, la Galería de Apolo comienza una nueva etapa sin vitrinas ni joyas. Su arquitectura recupera el protagonismo, pero el vacío dejado por el robo seguirá formando parte de su historia.