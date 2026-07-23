El perejil no va como adorno aquí. En el tabbouleh, el perejil manda. El bulgur acompaña, el tomate aporta jugo, la menta refresca y el limón termina de unirlo todo con una acidez limpia. Por eso esta ensalada no debe sentirse pesada ni cargada de grano. Debe quedar verde, fresca y muy aromática.

El tabbouleh es una preparación clásica de la cocina levantina, especialmente asociada con Líbano y Siria. Aunque en muchas versiones fuera de la región se usa mucho bulgur, la versión más tradicional suele llevar una proporción generosa de perejil. Esa diferencia cambia por completo el resultado: más hierba fresca, más brillo y una textura ligera.

Para que el tabbouleh quede bien, hay que picar fino, escurrir bien los tomates y dejar que el bulgur se hidrate sin pasarse.

Ingredientes para el tabbouleh

2 manojos grandes de perejil fresco

1/2 taza de bulgur fino

3 tomates maduros, firmes y picados en cubos pequeños

1/2 pepino picado en cubos pequeños, opcional

3 cebollines finamente picados

1/3 taza de hojas de menta fresca picadas

1/4 taza de jugo de limón fresco

1/4 taza de aceite de oliva extra virgen

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Hojas de lechuga romana para servir, opcional

Preparación

Primero, coloca el bulgur en un recipiente y cúbrelo apenas con agua caliente. Déjalo reposar de 10 a 15 minutos, hasta que se hidrate y quede tierno. Luego, escúrrelo muy bien y presiona para retirar el exceso de agua.

Mientras tanto, lava el perejil y sécalo con mucho cuidado. Este paso es importante, porque si las hojas quedan mojadas, la ensalada pierde textura. Retira los tallos más gruesos y pica las hojas finamente con un cuchillo afilado.

Después, pica los tomates en cubos pequeños. Si tienen mucho jugo, déjalos unos minutos en un colador para evitar que el tabbouleh quede aguado.

A continuación, mezcla en un recipiente amplio el perejil, el bulgur hidratado, los tomates, el pepino si lo usas, los cebollines y la menta.

Luego, añade el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Mezcla con suavidad para no maltratar las hierbas.

Deja reposar el tabbouleh durante 10 a 15 minutos antes de servir. Así el bulgur absorbe parte del aliño y los sabores se integran mejor.

Consejos útiles

Usa bulgur fino, no grueso. Se hidrata más rápido y queda mejor integrado.

Seca muy bien el perejil antes de picarlo. La humedad extra apaga el sabor y vuelve la ensalada pesada.

No uses procesador para picar el perejil. Puede machacarlo y volverlo oscuro.

Ajusta el limón al final. El tabbouleh debe sentirse fresco, pero no agresivamente ácido.

Si lo preparas con anticipación, agrega parte del tomate justo antes de servir para mantener mejor textura.

Cómo servir el tabbouleh

El tabbouleh se sirve frío o a temperatura fresca, solo o acompañado de hojas de lechuga romana para tomarlo en pequeños bocados. También queda muy bien junto a hummus, falafel, pan pita, pollo a la parrilla o brochetas.

Al probarlo, debe sentirse verde, cítrico y ligero, con el perejil como protagonista. El bulgur aporta cuerpo sin dominar, la menta refresca y el aceite de oliva suaviza el conjunto. Es una ensalada sencilla, pero exige precisión: buen corte, buen limón y suficiente perejil para que sepa como debe saber.