Karim Adeyemi ya habla como jugador del Barcelona. El delantero alemán fue anunciado este jueves como nuevo refuerzo azulgrana hasta el 30 de junio de 2031 y no tardó en dejar claro quién fue su gran inspiración dentro del club: Lionel Messi.

“Para mí, Messi es el mejor jugador que ha existido”, afirmó Adeyemi durante sus primeras declaraciones como futbolista del Barça. El atacante también mencionó a Ronaldinho y a otros grandes nombres que marcaron la historia del equipo catalán.

El fichaje fue confirmado por el Barcelona tras alcanzar un acuerdo con el Borussia Dortmund. El club destacó la velocidad, versatilidad y capacidad ofensiva del delantero nacido en Múnich, que vuelve a coincidir con Hansi Flick, el técnico que lo hizo debutar con la selección alemana.

Un reto enorme para Adeyemi

Karim Adeyemi reconoció que llegar al Barcelona representa uno de los desafíos más importantes de su carrera. Minutos después de firmar su contrato, el delantero aseguró que vestir la camiseta azulgrana es un honor y que llega con la intención de ganar.

“Ahora puedo decir que juego para el club más grande del mundo”, afirmó. También admitió que el interés del Barça fue difícil de asimilar al principio, especialmente porque considera que su última temporada no fue la mejor.

El alemán llega con 24 años y con experiencia en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la selección de su país. Según reportes de prensa deportiva, el traspaso se cerró por una cifra cercana a los 22 millones de euros más variables, aunque otros medios sitúan el paquete total alrededor de los 29 millones.

Flick, una razón clave

Adeyemi fue claro al explicar por qué eligió al Barcelona. Hansi Flick fue una de las principales razones de su decisión. El atacante dijo que desde las primeras conversaciones sintió confianza en el entrenador y entendió lo que el club espera de él.

Flick busca sumar velocidad, desborde y profundidad a un ataque que ya cuenta con jóvenes de enorme proyección. Adeyemi puede jugar por ambas bandas o como delantero centro, una flexibilidad que puede ser clave durante una temporada larga.

El propio jugador restó importancia a la posición exacta que ocupará. Aseguró que está dispuesto a jugar en cualquier zona del ataque, siempre que pueda ayudar al equipo y ganarse la confianza de sus compañeros.

Lamine Yamal y una nueva generación

Una de las grandes expectativas será verlo compartir ataque con Lamine Yamal. Adeyemi definió al joven español como un futbolista “diferencial” y dejó claro que la edad no pesa cuando el talento responde en el campo.

También reconoció que su primer reto fuera del césped será aprender español. Dijo que se le dan bien los idiomas y espera adaptarse rápido al vestuario.

El Barcelona de Flick apunta a competir por todo. Adeyemi mencionó la Liga de Campeones como una aspiración importante, pero insistió en que el objetivo es luchar por cada título disponible.

Un fichaje con hambre

Karim Adeyemi llega al Barça con una mezcla interesante: velocidad, ambición y necesidad de reivindicación. No aterriza como una estrella consagrada, sino como un jugador con margen para crecer y con un entrenador que cree en sus condiciones.

Su mensaje fue directo. Quiere demostrar que merece esta oportunidad. Quiere ganar. Y quiere hacerlo en un club donde su mayor referente dejó una vara casi imposible de alcanzar.

Adeyemi no será Messi. Nadie lo es. Pero empezar su etapa azulgrana reconociendo esa historia muestra que entiende el peso de la camiseta. Ahora le toca algo más difícil: escribir su propio capítulo.