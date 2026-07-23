Los osos pardos pueden “mentir” para parecer más grandes de lo que realmente son, según un estudio que documenta por primera vez esta conducta en la especie. La investigación muestra que un pequeño porcentaje de estos animales es capaz de manipular señales visuales y olorosas para evitar enfrentamientos con rivales.

El estudio, publicado en Journal of Mammalogy, fue realizado por un equipo internacional con participación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC. Los investigadores analizaron osos pardos de la cordillera cantábrica española mediante más de 117.000 horas de grabaciones de fototrampeo entre 2021 y 2024.

Una señal que parecía imposible de falsear

En la comunicación animal, muchas señales sirven para transmitir información sobre identidad, sexo, edad o capacidad competitiva. En los osos pardos, las marcas visuales y olorosas que dejan en árboles o postes pueden indicar el tamaño corporal de un individuo.

Hasta ahora, este tipo de señal se consideraba bastante fiable. La lógica era simple: un oso solo puede marcar hasta la altura que alcanza su cuerpo. Si deja una marca alta, otros osos podrían interpretar que se trata de un rival grande y fuerte.

Pero el nuevo estudio cambia esa idea. Los investigadores encontraron que algunos ejemplares usaron plataformas o treparon para dejar marcas a una altura superior a la que podían alcanzar de forma natural.

Siete osos, una estrategia inesperada

El equipo monitorizó 164 osos diferentes en 14 puntos de marcaje de la cordillera cantábrica. De todos ellos, siete machos adultos y jóvenes, el 4,3 % del total, realizaron marcajes exagerados.

Algunos usaron estructuras cercanas para elevarse. Otros treparon para dejar señales químicas y visuales más altas. En uno de los puntos, los investigadores detectaron una marca a tres metros de altura, algo imposible para un oso apoyado en el suelo.

El hallazgo de una rama rota debajo de esa marca sugiere que el animal trepó para hacerla. Esa conducta apunta a una forma de engaño estratégico.

Por qué les conviene parecer más grandes

Según Vincenzo Penteriani, investigador del MNCN-CSIC, este comportamiento es excepcional, pero revela que la comunicación de los osos pardos es más compleja de lo que se pensaba.

Para un macho joven o no dominante, aparentar mayor tamaño puede tener ventajas importantes. Puede disuadir a rivales más fuertes, reducir el riesgo de peleas y evitar el costo físico de un enfrentamiento directo.

También podría aumentar sus oportunidades reproductivas. En animales grandes, una pelea puede terminar con heridas graves. Si una señal exagerada basta para intimidar, el engaño puede convertirse en una herramienta de supervivencia.

Una ventana a la inteligencia animal

El estudio no significa que todos los osos pardos engañen a sus rivales. Al contrario, los datos muestran que se trata de una conducta poco frecuente. Pero precisamente por eso resulta llamativa.

Los osos son animales solitarios y no territoriales, por lo que dependen mucho de señales dejadas en el ambiente para comunicarse con otros individuos sin encontrarse cara a cara. Investigaciones anteriores ya habían mostrado que el marcaje visual y oloroso es clave en su comunicación.

Ahora, este nuevo trabajo añade una capa más: algunos osos no solo dejan información. También pueden alterarla a su favor.

La investigación recuerda que la vida salvaje no funciona únicamente por fuerza bruta. También hay estrategia, cálculo y señales cuidadosamente colocadas. En la cordillera cantábrica, algunos osos pardos parecen haber encontrado una forma muy concreta de decir: “soy más grande de lo que crees”.