Gale Superestrella se ha convertido en una combinación inesperada y poderosa para la música latina. La compositora puertorriqueña Carolina Isabel Colón Juarbe, conocida artísticamente como Gale, aseguró a EFE que está “demasiado emocionada” por la repercusión que ha tenido “Superestrella”, tema que coescribió junto a Nicolás Cotton para Aitana.

La canción, publicada el 30 de mayo de 2025 dentro del álbum “Cuarto Azul”, ya tenía vida propia en el pop español. Pero el Mundial 2026 le dio una segunda ola de popularidad que nadie vio venir. Tras la victoria de España, “Superestrella” terminó convertida en una especie de himno no oficial para la selección y sus fanáticos.

Gale confesó que, desde el momento en que escribieron la canción, sabía que tenía algo especial. Aun así, no imaginó que el tema terminaría sonando en partidos, celebraciones y momentos clave del camino mundialista español.

Una canción nacida en Madrid

Según contó la artista a EFE, “Superestrella” nació en Madrid durante una sesión en la que Aitana llegó con una idea clara, un concepto definido y varias líneas escritas. Gale destacó que esa claridad creativa hizo que el trabajo fluyera de forma natural.

La puertorriqueña explicó que Aitana quería una canción con estructura narrativa, casi como un “storytelling”. Esa forma de crear encajó con el estilo de Gale, quien ha trabajado con figuras como Shakira, Juanes, Pablo Alborán, Manuel Turizo, Jhayco y Anuel.

La complicidad entre ambas no terminó ahí. Gale participa en nueve canciones de “Cuarto Azul”, el más reciente álbum de Aitana, y asegura que se entienden muy bien en el estudio.

De canción pop a himno de campeones

El salto de “Superestrella” al fenómeno futbolero llegó cuando la canción apareció entre las favoritas de los jugadores de la selección española durante el Mundial, según la Real Federación Española de Fútbol.

Después vino la imagen que terminó de sellar el momento: Aitana cantando “Superestrella” junto a los campeones del mundo y una multitud reunida en la Plaza de Cibeles, en Madrid. RTVE publicó el video de esa actuación durante la celebración del título de España.

Varios medios españoles reportaron que la fiesta reunió a una multitud masiva en Cibeles, con Aitana como una de las artistas más esperadas de la celebración.

Gale sigue enfocada en su propio camino

Aunque este nuevo éxito llegó a través de una canción para Aitana, Gale también continúa construyendo su carrera como intérprete. En 2023 lanzó su álbum debut, “Lo que no te dije”, y actualmente promociona su segundo proyecto, “Lo que puede pasar”.

La artista dijo que está muy concentrada escribiendo las canciones de su próximo trabajo, en una etapa más íntima y vulnerable. Según explicó, está volviendo a sus raíces, componiendo desde su cuarto, con su guitarra y su libreta.

Gale ya sabe lo que significa unir música y deporte. Su tema “Levántate” fue escogido por Univision como canción oficial de la Copa Oro de la Concacaf 2017.

Ahora, con “Superestrella”, vive otro momento grande. Una canción escrita desde la emoción terminó acompañando a todo un país en una celebración histórica. Para una compositora, pocas cosas pesan más que eso: ver cómo una idea nacida en el estudio se convierte en memoria colectiva.