Un turista estadounidense sobrevivió al ataque de un bisonte en Yellowstone después de ser embestido y lanzado por los aires durante una visita al parque nacional con su nieto. El caso se volvió viral y volvió a encender las advertencias sobre el peligro de acercarse demasiado a la fauna salvaje.

Carl Isom-McDaniel, residente de Washington de 65 años, relató desde la clínica Bozeman Health que el animal se movió con una velocidad que no esperaba. “Se mueven más rápido de lo que se podría imaginar”, dijo en un video publicado por el centro médico, donde permanece ingresado tras sufrir una grave lesión.

El ataque ocurrió el 10 de julio en Yellowstone, en Wyoming, mientras Isom-McDaniel viajaba con su nieto de 13 años. Según reportes estadounidenses, el bisonte lo lanzó unos ocho pies por el aire y el hombre sufrió una fractura de fémur en varias partes.

Un momento que parecía tranquilo

El turista explicó que acababan de terminar de comer y se preparaban para caminar cuando vieron al animal. Al principio, el bisonte estaba en el suelo y no parecía agresivo.

Todo cambió en segundos. Según su relato, el animal escogió un objetivo y ese objetivo fue él. Isom-McDaniel le pidió a su nieto que se alejara mientras intentaba manejar la situación, pero el bisonte salió de entre los árboles y lo embistió.

La víctima dijo que no sufrió moretones por salir volando, sino por el impacto al caer. También reconoció que pudo haber sido mucho peor. “Incluso cuando estaba en el suelo, podría haberme pisoteado, haberme corneado, podría haber hecho cualquier cosa”, explicó.

El video que se volvió viral

El ataque fue captado por el fotógrafo Mike MacLeod. Las imágenes muestran al bisonte agitado, revolcándose en la tierra cerca de un camino del campamento, antes de cargar contra el turista.

Después del ataque, MacLeod y otras personas que estaban en la zona ayudaron a ahuyentar al animal y socorrieron al herido. Según reportes, Isom-McDaniel permaneció consciente y de buen ánimo pese al dolor, antes de ser trasladado al hospital.

El médico que lo atiende en Bozeman Health explicó que el paciente se rompió la cadera o el fémur en múltiples piezas, según los distintos reportes médicos difundidos por medios estadounidenses.

Yellowstone insiste en mantener distancia

El incidente vuelve a recordar una regla básica en parques nacionales: los animales salvajes no son parte del decorado. Aunque un bisonte parezca tranquilo, puede reaccionar de forma repentina.

Las autoridades de Yellowstone recomiendan mantenerse al menos a 25 yardas, unos 23 metros, de animales grandes como bisontes, alces y ciervos. En el caso de osos y lobos, la distancia recomendada es de al menos 100 yardas. Medios locales recordaron además que los bisontes pueden correr hasta tres veces más rápido que una persona.

El parque no tomará medidas contra el animal, de acuerdo con reportes estadounidenses. Para las autoridades, estos encuentros son una consecuencia del riesgo de acercarse demasiado a fauna salvaje en su hábitat.

Comparaciones con el Mundial

El video también tuvo una segunda vida en redes sociales por una comparación inesperada. Algunos usuarios lo relacionaron con la falta de Enzo Fernández sobre Pau Cubarsí durante la final del Mundial entre Argentina y España, por la forma en que el jugador español salió por los aires.

La comparación puede ser viral, pero el fondo del caso es serio. Isom-McDaniel terminó hospitalizado y con una lesión grave. Su experiencia deja una advertencia clara para cualquier visitante: en Yellowstone, la distancia no es una sugerencia turística. Es una medida de seguridad.

Los bisontes pueden parecer lentos, pesados y tranquilos. Pero, como dijo el propio turista, se mueven mucho más rápido de lo que uno imagina.