Jason Alexander pidió disculpas públicamente a Courtney Stodden por una escena de 2012 que la actriz calificó como inapropiada y dañina. El momento fue grabado para un sketch de Funny or Die cuando Stodden tenía 17 años, y volvió a generar críticas después de que ella lo denunciara recientemente en Instagram.

Alexander, conocido por interpretar a George Costanza en Seinfeld, reconoció que la escena fue inapropiada y expresó arrepentimiento. “Lamento profundamente cualquier daño o angustia que esto haya causado a la Sra. Stodden”, declaró el actor en un comunicado citado por medios estadounidenses.

La escena que volvió a la conversación

Los hechos se remontan a 2012. En el sketch, Alexander frota un teléfono móvil contra el pecho de Stodden mientras hace bromas sobre una supuesta señal telefónica. La actriz, que entonces era menor de edad, publicó una imagen del momento y explicó que, con los años, le resulta cada vez más difícil entender cómo tantos adultos permitieron que se grabara esa escena.

Stodden escribió que tenía 17 años y que no contaba con la capacidad legal para tomar esas decisiones por su cuenta. También señaló que los contratos fueron firmados por adultos y que ella se sintió sola durante la producción.

El caso reabrió una conversación incómoda sobre consentimiento, protección de menores y responsabilidad adulta en la industria del entretenimiento. Stodden afirmó que no ve comedia al mirar atrás, sino a una adolescente cuyo cuerpo fue convertido en parte de una broma para adultos.

Una disculpa y un pedido de acción

Tras la disculpa de Alexander, Stodden respondió que la aceptación de responsabilidad es un paso poco común, pero insistió en que las disculpas deben convertirse en acciones concretas. Según reportes, pidió al actor que apoye la ley AB1267 de California, que busca prohibir el matrimonio infantil y establecer los 18 años como edad mínima legal para casarse.

Page Six reportó además que Alexander donó 15.000 dólares a Unchained At Last, una organización dedicada a combatir el matrimonio infantil y los matrimonios forzados. Stodden recibió la donación como una señal de avance hacia una reparación más real.

El activismo de Courtney Stodden

Stodden se casó a los 16 años con el actor Doug Hutchison, quien entonces tenía 51 años. Ese matrimonio generó una enorme controversia mediática y, con el paso del tiempo, ella se convirtió en una activista contra el matrimonio infantil.

California todavía permite que menores de edad se casen bajo ciertas condiciones, por lo que el proyecto AB1267 busca cerrar esa puerta legal. Para Stodden, su historia personal muestra por qué esas protecciones son necesarias.

La polémica con Jason Alexander no se queda solo en una escena vieja que resurgió en redes. Plantea una pregunta más amplia: cómo la industria permitió situaciones en las que una menor podía ser expuesta a contenido sexualizado bajo la excusa del humor.

Alexander ya pidió disculpas. Stodden aceptó el gesto como un inicio, no como un cierre. Su mensaje ahora apunta a algo más grande que una disculpa individual: cambiar las leyes para que otros menores no queden atrapados en decisiones tomadas por adultos.