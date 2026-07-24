Shakira en Madrid no será solo una serie de conciertos. La artista colombiana prepara una residencia final para su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” con una ciudad temporal inspirada en el realismo mágico, diseñada como una celebración de la cultura latina en España.

El recinto se levantará en el espacio Iberdrola Music de Madrid y contará con ocho pabellones dedicados a música, moda, gastronomía, literatura, arte, cine, cultura infantil y el universo artístico de Shakira. En el centro estará Macondo Plaza, una zona de encuentro que funcionará como corazón del proyecto.

La residencia comenzará el 18 de septiembre y continuará con conciertos los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre, según la información divulgada por Live Nation y medios españoles.

Una experiencia más allá del concierto

El espacio tendrá capacidad para unas 50.000 personas por día y estará abierto desde el mediodía hasta la medianoche. El concierto central de Shakira está previsto entre las 20:30 y las 23:00 horas.

La idea es que el público no llegue solo para ver el show y salir. La residencia busca convertirse en un lugar de convivencia, con programación cultural, invitados especiales y actividades distintas en cada pabellón.

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, explicó que el mensaje central del proyecto es que “España es latina”. También describió la residencia como uno de los proyectos más importantes de su carrera por su dimensión cultural y comunitaria.

Según la propuesta, la “Nación Latina” no se entiende como un territorio geográfico, sino como una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría.

Macondo, cultura y comunidad

La referencia a Macondo conecta directamente con el imaginario del realismo mágico latinoamericano. No se trata solo de un nombre bonito. Es una forma de presentar la residencia como una ciudad simbólica donde conviven música, memoria, arte y fiesta.

Cada pabellón tendrá identidad propia, color, programación e invitados diferenciados. Además, la promotora estudia con instituciones públicas la posibilidad de que, en los días sin concierto, el espacio pueda recibir visitas escolares.

Ese punto refuerza la intención de presentar Shakira en Madrid como algo más amplio que una gira. El proyecto busca funcionar como una vitrina cultural latina en una ciudad donde la presencia latinoamericana es cada vez más visible.

Zonas VIP y primeras críticas

La residencia también incluirá dos espacios exclusivos: Espacio Garden y Espacio Terrace. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes y estarán diseñadas para vivir la experiencia desde una zona premium.

Sagliocco defendió la existencia de estos espacios como un servicio habitual en la industria actual. También aseguró que los precios serán “asequibles” dentro del mercado de grandes espectáculos, con entradas desde 500 euros.

La promotora aclaró que estas zonas no serían equivalentes a la criticada “casita” de los conciertos de Bad Bunny en España, señalada por generar una división entre invitados privilegiados y el resto del público.

Un cierre poderoso para Shakira

El momento llega en una etapa especialmente fuerte para Shakira. Su gira se ha convertido en la más taquillera de la historia para una artista latina, con récords de asistencia en América Latina y presentaciones masivas como la del Zócalo de Ciudad de México.

Además, la colombiana volvió a quedar ligada al fútbol español después del Mundial 2026, donde su canción “Dai Dai” se convirtió en un éxito global y España terminó campeona. En medios españoles ya la han llamado “el talismán de La Roja”.

Con esta residencia, Shakira apuesta por cerrar su gira de forma ambiciosa: no con un simple concierto final, sino con una ciudad latina temporal en Madrid.

Si el proyecto cumple lo prometido, puede marcar un antes y un después en cómo se presentan las grandes giras en Europa. Shakira no solo quiere cantar en Madrid. Quiere construir un mundo alrededor de su música.