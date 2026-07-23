Raphael en Netflix: “Aquel” ya tiene fecha de estreno

Raphael en Netflix dejará de ser solo una promesa. “Aquel”, la serie inspirada en la vida del cantante español, ya tiene fecha. La producción llegará el 9 de octubre a España y Latinoamérica con una temporada de ocho episodios.

La historia seguirá su recorrido desde una infancia humilde en la España de posguerra hasta su consagración internacional. También mostrará los triunfos, las luchas personales y los momentos menos conocidos que acompañaron su ascenso.

Dos actores para una misma leyenda

Javier Morgade interpretará a Raphael durante su juventud. Por su parte, Carlos Santos asumirá el papel en su etapa adulta. El reparto también incluye a Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

La elección de dos protagonistas permitirá retratar distintas fases de una carrera que supera las seis décadas. Además, la serie buscará explorar al hombre detrás del artista, más allá de su conocida presencia sobre los escenarios.

Raphael participó en el desarrollo del proyecto y adelantó que la producción no ofrecerá una versión idealizada de su historia. Según explicó, los guionistas trabajaron con libertad para abordar episodios luminosos, momentos difíciles y conflictos personales.

Un recorrido por cinco décadas

La trama viajará por ciudades estrechamente vinculadas con su carrera. Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco servirán como escenarios para reconstruir cinco décadas de éxitos, cambios y desafíos.

Asimismo, “Aquel” incorporará canciones que marcaron distintas generaciones. El título hace referencia a “Yo soy aquel”, uno de los temas más reconocidos del intérprete y una pieza clave de su identidad artística.

La llegada de Raphael en Netflix también amplía la presencia de historias sobre grandes figuras de la música en las plataformas digitales. En este caso, la producción cuenta con la participación directa del artista.

La serie está producida por DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión. La dirección corre a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís. El guion fue escrito por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó.

La historia detrás del escenario

A lo largo de su trayectoria, Raphael convirtió su voz, sus gestos y su intensidad interpretativa en una marca inconfundible. Canciones como “Qué sabe nadie”, “Estar enamorado” y “Digan lo que digan” ayudaron a consolidar su alcance internacional.

Sin embargo, “Aquel” no se limitará a celebrar sus éxitos. La producción también promete mostrar sus pasiones, sus dudas y los obstáculos que enfrentó mientras construía una carrera excepcional.

Con Raphael en Netflix, el público podrá acercarse a una figura conocida desde una perspectiva más íntima. “Aquel” buscará explicar no solo cómo nació la leyenda, sino quién fue el hombre que sostuvo el espectáculo durante décadas.