El café fuerte cambia por completo cuando toca los bizcochos. Los humedece, los perfuma y los prepara para sostener una crema suave de mascarpone que no necesita horno ni adornos excesivos. Así se construye el tiramisú, uno de los postres italianos más reconocidos: por capas, con paciencia y con un equilibrio muy preciso entre amargo, dulce y cremoso.

La receta tradicional suele prepararse con savoiardi, también conocidos como ladyfingers, café espresso, mascarpone, huevos, azúcar y cacao. El resultado debe quedar firme al cortar, pero suave al comer. No es un pastel pesado ni una crema líquida. Es un postre frío, delicado y con suficiente carácter para cerrar una comida sin sentirse empalagoso.

Para que el tiramisú quede bien, los bizcochos deben mojarse rápido. Si se empapan demasiado, la base pierde estructura.

Ingredientes para el tiramisú

300 g de bizcochos savoiardi o ladyfingers

1 1/2 tazas de café espresso o café fuerte, frío

3 cucharadas de licor de café, marsala o ron, opcional

500 g de queso mascarpone frío

4 yemas de huevo

3 claras de huevo

1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla, opcional

Cacao amargo en polvo para espolvorear

1 pizca de sal

Preparación

Primero, prepara el café y déjalo enfriar por completo. Si vas a usar licor, mézclalo con el café una vez frío.

Luego, bate las yemas con el azúcar hasta que la mezcla se vea pálida, espesa y cremosa. Este paso ayuda a dar estructura a la crema.

Después, añade el mascarpone poco a poco y mezcla con suavidad hasta obtener una crema lisa. Evita batir en exceso para que no se corte.

En otro recipiente, bate las claras con una pizca de sal hasta formar picos firmes. A continuación, incorpóralas a la crema de mascarpone con movimientos envolventes.

Para armar el tiramisú, moja cada bizcocho rápidamente en el café frío. Debe absorber sabor, pero no deshacerse.

Coloca una capa de bizcochos en el fondo de una fuente. Cubre con una capa generosa de crema de mascarpone. Repite con otra capa de bizcochos y termina con más crema.

Alisa la superficie y refrigera el tiramisú durante al menos 6 horas, aunque queda mejor si reposa toda la noche.

Antes de servir, espolvorea cacao amargo por encima con un colador fino.

Consejos útiles

Usa café fuerte y frío. El café caliente rompe la textura de los bizcochos.

No remojes los savoiardi por mucho tiempo. Un segundo por lado suele ser suficiente.

El mascarpone debe estar frío, pero manejable. Si está demasiado duro, mezcla con cuidado.

Refrigera varias horas antes de cortar. El reposo es clave para que las capas se asienten.

Si prefieres evitar huevo crudo, puedes pasteurizar las yemas a baño María con el azúcar o usar una crema con nata montada.

Cómo servir el tiramisú

El tiramisú se sirve frío, cortado en porciones cuadradas o presentado en vasos individuales. Puede acompañarse con café, espresso, vino dulce o simplemente disfrutarse solo.

Al probarlo, debe sentirse cremoso, frío y ligeramente amargo por el cacao y el café. Los bizcochos aportan estructura, el mascarpone suavidad y el reposo une todo en una textura elegante. Es un postre sencillo en apariencia, pero exige balance. Cuando está bien hecho, no necesita nada más.