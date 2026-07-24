Los deportes electrónicos harán historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Por primera vez, los llamados esports entran al programa oficial del certamen regional, una señal clara de cómo la tecnología también está cambiando la forma de competir y representar a un país.

La XXV edición de los Juegos reúne 40 deportes en República Dominicana y se celebra del 24 de julio al 8 de agosto, según la organización oficial. Dentro de ese programa, los deportes electrónicos aparecen como una de las principales novedades para atraer nuevas audiencias y reconocer a competidores que han construido sus carreras frente a una pantalla.

El estreno oficial de los esports se realizará del 30 de julio al 2 de agosto en el Pabellón de Esports del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de acuerdo con Centro Caribe Sports.

Una competencia digital con bandera nacional

Aunque el escenario sea distinto, la esencia competitiva se mantiene. Los atletas ya no saltan a una pista ni pisan una cancha tradicional, pero compiten bajo presión, representan delegaciones nacionales y necesitan estrategia, reflejos, coordinación y horas de preparación.

Centro Caribe Sports convocó a 80 deportistas electrónicos de 32 delegaciones. Las competencias se dividirán en tres modalidades: combate, deporte simulado de fútbol y MOBA, siglas en inglés de arena de batalla multijugador en línea.

Los videojuegos elegidos para este debut son Street Fighter 6, eFootball y League of Legends. Estos títulos permitirán repartir medallas en formatos distintos, desde duelos individuales de pelea hasta batallas por equipos y simulación futbolística. Medios dominicanos confirmaron que estas serán las tres plataformas oficiales del estreno competitivo.

El camino hacia Santo Domingo incluyó eliminatorias regionales realizadas entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Con eso, los deportes electrónicos llegan a los Juegos no como una exhibición improvisada, sino como una disciplina organizada dentro del calendario.

Las nuevas estrellas del Caribe digital

Entre los nombres más esperados aparece el dominicano Saúl Leonardo Mena II, conocido como MenaRD. El jugador de Street Fighter es una de las figuras más reconocidas de los esports latinoamericanos y ha sido campeón de torneos internacionales como la Capcom Cup, Red Bull Kumite y Evo Japan.

También destaca Juan Dimitry Hernández González, otro representante dominicano con trayectoria en League of Legends. Fue el primer dominicano en competir y coronarse campeón de la Liga Latinoamérica, y representó a la región en el Mid-Season Invitational de 2022, celebrado en Corea del Sur.

El colombiano Juan Esteban Guzmán Cano, conocido como Zeypher, también será uno de los nombres a seguir. Es referente regional en League of Legends y campeón de la Liga Regional Norte de este título en São Paulo en 2024.

Un paso hacia nuevas generaciones

El debut de los deportes electrónicos en Santo Domingo 2026 llega en un momento en que el movimiento deportivo internacional mira cada vez más hacia el mundo digital. El Comité Olímpico Internacional impulsa unos Juegos Olímpicos de Esports previstos para 2027 en Arabia Saudí, una señal de que estas competencias ya forman parte de la conversación global.

Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la apuesta tiene sentido. Los esports conectan con audiencias jóvenes, comunidades digitales y países que ya tienen jugadores competitivos, aunque muchas veces sin la misma visibilidad que otros atletas.

Las partidas podrán verse por el canal de YouTube de Centro Caribe Sports, lo que también amplía el alcance del evento más allá del público presente en Santo Domingo.

Con este estreno, los Juegos abren una puerta importante. Los deportes electrónicos llegan para demostrar que la competencia también puede vivirse desde una pantalla, con la misma tensión, orgullo nacional y deseo de ganar que en cualquier otro escenario deportivo.