Rusia aseguró este viernes que espera recibir nuevas propuestas para avanzar en una solución al conflicto en Ucrania, después de que los compromisos alcanzados hace un año en la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin fueran considerados inaceptables por Kiev.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que Moscú sigue abierta a propuestas y discusiones, pero subrayó que cualquier fórmula debe ser aceptable “en primer lugar” para Rusia. Sus declaraciones llegan después de una reunión en Manila entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. AP reportó que Rubio admitió la necesidad de “nuevas ideas” para intentar desbloquear una guerra que sigue sin una salida rápida.

El peso de la cumbre de Alaska

La cumbre entre Trump y Putin en Anchorage, Alaska, en agosto de 2025, sigue pesando sobre las conversaciones. Moscú sostiene que allí se discutieron propuestas concretas y que Rusia las aceptó. Sin embargo, esas condiciones nunca fueron asumidas por Ucrania.

Peskov acusó a Kiev de rechazar lo acordado y aseguró que Estados Unidos no logró convencer al Gobierno ucraniano, al que describió como instigado por Europa. Esa lectura coincide con la narrativa rusa, que insiste en presentar a los aliados europeos de Ucrania como obstáculos para un pacto.

Los detalles exactos de esos compromisos nunca se hicieron públicos. Sin embargo, varios reportes han señalado que las conversaciones giraban en torno a una posible pausa en los combates si Ucrania aceptaba abandonar voluntariamente la región del Donbás, una condición políticamente inviable para Kiev.

Rubio pide nuevas ideas

Marco Rubio reconoció tras su encuentro con Lavrov que el arreglo del conflicto en Ucrania necesita fórmulas nuevas. También dijo que Washington quiere encontrar una variante aceptable para ambas partes, aunque admitió que la mediación estadounidense no ha sido productiva desde el regreso de Trump al poder.

Estados Unidos mantiene su disposición a facilitar conversaciones, pero también continúa enviando armamento a Ucrania a través de aliados de la OTAN, según reportes de AP sobre la reunión en Manila. Esa doble vía es justamente lo que Peskov calificó como el “dualismo” de la administración Trump.

Para Moscú, Washington intenta mediar mientras sigue alimentando la capacidad militar de Kiev. Para Estados Unidos, el apoyo a Ucrania es una herramienta de presión mientras busca una salida diplomática.

Lavrov culpa a Washington

Serguéi Lavrov fue más directo y responsabilizó a Washington por el fracaso de lo acordado en Anchorage. El canciller ruso dijo desde Kirguistán que habría que entender “quién falló exactamente” en el cumplimiento de esos compromisos.

Lavrov sostuvo que Trump aseguró que Volodímir Zelenski haría lo que se le propuso, pero que esa expectativa no se cumplió. Esa afirmación coloca a Kiev en el centro de la crítica rusa, aunque Ucrania ha insistido durante todo el conflicto en que no aceptará acuerdos que impliquen ceder territorio bajo presión militar.

Sin perspectivas de paz inmediata

Peskov dejó claro que, si no hay una vía diplomática aceptable para Moscú, Rusia continuará su operación militar “hasta la victoria final”. El lenguaje confirma que el Kremlin no está dispuesto a frenar la guerra sin garantías políticas y territoriales que considere favorables.

El escenario, por ahora, sigue bloqueado. Rusia dice estar abierta a negociar, pero exige condiciones aceptables para sus intereses. Ucrania rechaza cualquier fórmula que implique perder soberanía. Estados Unidos intenta mediar, pero mantiene el suministro militar a Kiev. Europa, por su parte, sigue presionando a Moscú con sanciones. The Guardian reportó esta semana que la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, dirigido a debilitar su economía de guerra.

La guerra entra así en otra fase de desgaste diplomático. Todos hablan de paz, pero cada parte entiende esa paz de una manera distinta. Para Rusia, las nuevas propuestas deben corregir lo que considera un fracaso occidental en Alaska. Para Ucrania, cualquier acuerdo que sacrifique territorio sería una derrota impuesta. Y para Washington, el reto es encontrar una fórmula que no parezca rendición para Kiev ni retroceso para Moscú.