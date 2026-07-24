Jon Bon Jovi suspendió su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York por una sinusitis, según confirmó un representante del cantante a la revista People. El artista interrumpió la presentación después de unos 90 minutos sobre el escenario, durante la octava noche de su residencia de nueve conciertos en la ciudad.

El momento sorprendió al público, especialmente porque esta gira marca su regreso tras varios años de incertidumbre por problemas en las cuerdas vocales. Bon Jovi venía de una larga rehabilitación vocal y había asegurado en entrevistas recientes que se sentía recuperado para volver a cantar en vivo.

“Voy a tener que bajar el ritmo por una noche”, dijo al público, de acuerdo con videos difundidos en redes y reportes de medios estadounidenses. También pidió a los asistentes que conservaran sus entradas, mientras el equipo busca una solución para reprogramar el espectáculo.

Un regreso muy esperado

La residencia en Nueva York forma parte del “Forever Tour”, la primera gira importante de Jon Bon Jovi después de cuatro años alejado de los escenarios. Su pausa estuvo marcada por una afección en las cuerdas vocales que incluso puso en duda su futuro como cantante.

En 2022, el artista se sometió a una cirugía de medialización de cuerda vocal, un procedimiento que lo obligó a trabajar durante años con especialistas para recuperar su capacidad de cantar. Según People, el regreso al escenario tenía un peso especial para el músico, que había expresado su alegría por volver a conectar con sus fanáticos.

Por eso, la suspensión fue frustrante, pero también comprensible. Una sinusitis puede afectar la respiración, la resonancia y la voz, especialmente en una presentación de alto nivel.

Un show que alcanzó a tener momentos especiales

Antes de detener el concierto, Jon Bon Jovi logró ofrecer cerca de hora y media de espectáculo. Uno de los momentos más destacados fue la participación de Pat Monahan, líder de Train, quien se unió al cantante para interpretar “Livin’ on a Prayer”.

La canción es uno de los himnos más reconocidos de Bon Jovi y suele ser uno de los puntos altos de cualquier presentación del grupo. Poco después, el cantante explicó al público que no podía continuar en las condiciones necesarias.

“Me siento muy bien, nos vemos pronto”, dijo antes de despedirse, intentando tranquilizar a los asistentes.

Qué pasará con las entradas

Por ahora, el equipo de Bon Jovi no ha anunciado una nueva fecha para el concierto suspendido. Sin embargo, el cantante pidió claramente que los fanáticos no desechen sus entradas, ya que se buscará una forma de reprogramar la presentación.

El episodio ocurrió en la penúltima fecha de su residencia en el Madison Square Garden. Según Entertainment Weekly, el siguiente concierto estaba previsto para el 26 de julio, antes de que la gira continúe en Europa con presentaciones en Edimburgo, Irlanda e Inglaterra.

Un tropiezo en una etapa sensible

La suspensión llega en una etapa delicada para Jon Bon Jovi. No por falta de convocatoria, ya que agotó las entradas de sus nueve fechas en Nueva York, sino por lo que representa volver a cantar después de una crisis vocal tan seria.

A los 64 años, el artista sigue siendo una figura central del rock estadounidense. Pero su regreso también depende de cuidar la voz, administrar el esfuerzo y no forzar el cuerpo cuando aparece un problema de salud.

Para los fans, la noche terminó antes de lo esperado. Para Jon Bon Jovi, fue una pausa necesaria en una gira que tiene más carga emocional que una simple serie de conciertos. Después de años peleando por volver, detenerse una noche puede ser la decisión más inteligente para poder seguir.