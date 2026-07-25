Los corredores de maratón conocen bien “el muro”: ese momento en el que el cuerpo deja de responder, las piernas se sienten vacías y mantener el ritmo se vuelve casi imposible. Un nuevo estudio sugiere que los hombres tienen el doble de probabilidades que las mujeres de experimentar ese desplome durante la carrera.

La investigación, liderada por la Universidad de Zúrich y publicada en Scientific Reports, analizó los tiempos de 873.334 corredores que completaron el maratón de Berlín entre 1999 y 2025. Para el estudio, “chocar contra el muro” fue definido como una desaceleración de al menos 20% en la segunda mitad de la prueba, en comparación con la primera.

Los datos muestran una diferencia clara. Aunque los hombres tendieron a terminar el maratón más rápido, con un promedio de 4 horas y 2 minutos frente a las 4 horas y 29 minutos de las mujeres, su ritmo fue menos regular. Ellos fueron más propensos a sufrir caídas marcadas de velocidad en la parte final de la carrera.

La diferencia fue todavía más fuerte entre los corredores más veloces. En el grupo que terminó por debajo de las tres horas, los hombres tuvieron seis veces más probabilidades que las mujeres de enfrentar una desaceleración severa. Esto sugiere que el fenómeno no se limita a corredores principiantes o mal preparados.

El estudio también encontró diferencias en el momento en que aparece la pérdida de ritmo. Los hombres tendieron a reducir la velocidad más tarde, alrededor del kilómetro 25, mientras que las mujeres lo hicieron cerca del kilómetro 20. Sin embargo, más mujeres lograron mantener un paso constante durante toda la carrera: 52% de ellas no redujo el ritmo en un punto concreto, frente al 36% de los hombres.

En los últimos cinco kilómetros, la brecha volvió a aparecer. Los hombres redujeron su ritmo en promedio un 18%, mientras que las mujeres lo hicieron en un 13%. Esa diferencia puede parecer pequeña sobre el papel, pero en una carrera de 42,195 kilómetros puede significar varios minutos y una experiencia física mucho más dura.

Los autores plantean varias posibles explicaciones, aunque advierten que hacen falta más estudios para confirmarlas. Una hipótesis es fisiológica: investigaciones previas sugieren que las mujeres podrían conservar mejor el glucógeno, una forma de energía almacenada en los músculos y el hígado que resulta clave en pruebas de resistencia.

Otra explicación apunta a la estrategia. Los hombres podrían sobrestimar sus capacidades al inicio de la carrera, salir demasiado rápido y pagar ese esfuerzo en la segunda mitad. En el maratón, una salida agresiva puede sentirse bien durante muchos kilómetros, pero suele convertirse en un problema cuando las reservas de energía empiezan a agotarse.

El estudio no concluye que las mujeres sean siempre mejores corredoras de fondo ni que todos los hombres administren mal su carrera. Lo que muestra es una tendencia estadística amplia: ellas suelen regular mejor el ritmo y ellos presentan más riesgo de una caída fuerte al final.

También hay límites importantes. Los datos proceden de un solo maratón, el de Berlín, conocido por su recorrido rápido y plano. Por eso, los autores señalan que sus conclusiones deben interpretarse dentro de ese contexto y no como una regla absoluta para todas las carreras del mundo.

Aun así, el mensaje práctico es claro para cualquier corredor: el ritmo importa tanto como la forma física. Empezar con prudencia, conocer las propias capacidades, cuidar la nutrición y evitar dejarse llevar por la emoción de los primeros kilómetros puede reducir el riesgo de chocar contra el muro.

El maratón castiga la arrogancia y premia la paciencia. Este estudio confirma algo que muchos corredores aprenden después de sufrirlo: no gana quien se siente mejor en el kilómetro 10, sino quien todavía puede correr con cabeza cuando aparece el kilómetro 35.