El limón y las alcaparras hacen el trabajo pesado en esta ensalada de orzo. Uno aporta frescura, las otras dan ese golpe salado que despierta la pasta y evita que el atún se sienta plano. El resultado es una receta sencilla, muy de verano, pensada para servirse fría o a temperatura ambiente sin perder sabor.

La imagen muestra una preparación mediterránea con orzo, atún, alcaparras, perejil y rodajas de limón. Es el tipo de plato que funciona igual para un almuerzo rápido que para llevar a una reunión, porque no depende de salsas pesadas ni de demasiada técnica. La clave está en cocinar bien la pasta, aliñarla mientras aún está tibia y usar ingredientes con carácter.

Para que la ensalada de orzo quede equilibrada, el aderezo debe ser cítrico, pero no agresivo. El aceite de oliva suaviza, el atún aporta cuerpo y las alcaparras dan profundidad.

Ingredientes para la ensalada de orzo

1 1/2 tazas de orzo

2 latas de atún en aceite o agua, escurrido

3 cucharadas de alcaparras, escurridas

1/4 taza de perejil fresco picado

1 cucharadita de ralladura de limón

3 cucharadas de jugo de limón fresco

1/4 taza de aceite de oliva

1 diente de ajo pequeño rallado, opcional

1/2 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

Rodajas de limón para servir

Preparación

Primero, cocina el orzo en abundante agua con sal según las instrucciones del paquete, hasta que quede al dente. No lo cocines de más, porque seguirá absorbiendo el aderezo después.

Luego, escúrrelo y pásalo a un recipiente amplio. Mientras todavía esté tibio, añade el aceite de oliva, el jugo de limón, la ralladura, el ajo si lo usas, el orégano, sal y pimienta. Mezcla bien para que la pasta absorba el sabor.

Después, deja reposar unos minutos para que el orzo baje de temperatura.

A continuación, incorpora el atún en trozos, las alcaparras y el perejil fresco. Mezcla con cuidado para no deshacer completamente el atún.

Prueba y ajusta la sal, la pimienta o el limón si hace falta. Recuerda que las alcaparras ya aportan sal.

Finalmente, sirve la ensalada con rodajas de limón y un poco más de perejil por encima.

Consejos útiles

Aliña el orzo cuando aún está tibio. Así absorbe mejor el limón y el aceite.

Usa atún en aceite si quieres un resultado más sabroso y suave.

No agregues demasiada sal al inicio. Las alcaparras pueden intensificar el sabor al reposar.

Si preparas la ensalada con anticipación, guarda un poco de aderezo para refrescarla antes de servir.

Puedes añadir aceitunas, pepino o tomate cherry si quieres más color y textura.

Cómo servir la ensalada de orzo

La ensalada de orzo se sirve fría o a temperatura ambiente, en un plato amplio o en una fuente para compartir. Funciona muy bien como almuerzo ligero, acompañante de pescado, pollo a la parrilla o parte de una mesa veraniega.

Al probarla, debe sentirse fresca, salada y cítrica, con el atún dando sustancia y las alcaparras marcando pequeños puntos intensos de sabor. Es una receta práctica, pero con suficiente personalidad para no sentirse como una simple ensalada de pasta.