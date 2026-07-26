Marvel volvió al Hall H de la Comic-Con de San Diego con uno de esos paneles diseñados para hacer ruido. La compañía confirmó Black Panther 3, presentó a David Jonsson como nuevo protagonista de la saga y anunció la llegada de Ryan Gosling al Universo Cinematográfico de Marvel como Ghost Rider.

El anuncio más emotivo de la jornada llegó de la mano de Ryan Coogler, director de las dos primeras películas de Black Panther, quien confirmó que regresará para dirigir la tercera entrega. La cinta llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028, según informó Marvel en su sitio oficial.

Un nuevo Black Panther

David Jonsson, conocido por Alien: Romulus y The Long Walk, interpretará al hijo adulto de T’Challa, el rey de Wakanda encarnado por Chadwick Boseman en las dos primeras películas de la franquicia. Boseman murió en 2020, a los 43 años, por cáncer de colon, una pérdida que marcó profundamente al público y al futuro de la saga.

Coogler presentó a Jonsson como el actor elegido para continuar una historia que carga con enorme peso emocional. En el escenario, el actor británico se mostró conmovido y agradeció al director, a Kevin Feige y a los fanáticos presentes.

Black Panther 3 tendrá un desafío grande: avanzar sin borrar la memoria de T’Challa, pero también abrir una nueva etapa para Wakanda. La primera película, estrenada en 2018, superó los 1.300 millones de dólares en taquilla mundial, mientras que Black Panther: Wakanda Forever recaudó más de 859 millones en 2022, según reportes de la industria.

Ryan Gosling entra al MCU

El otro golpe fuerte fue la confirmación de Ryan Gosling como Ghost Rider. El actor se suma al MCU en una película dirigida por Shawn Levy, responsable de Deadpool & Wolverine.

Gosling no ocultó su emoción al subir al escenario. El actor llevaba tiempo expresando interés en interpretar al personaje, uno de los más reconocibles del lado sobrenatural de Marvel. Su llegada le da al estudio una figura de alto perfil en un momento en que el MCU busca recuperar impacto cultural y entusiasmo masivo. AP confirmó que la película de Ghost Rider también apunta a estrenarse en 2028.

Marvel vuelve a llenar el Hall H

El regreso de Marvel a la Comic-Con tuvo el peso de un gran evento. Cerca de 7.000 fanáticos llenaron el Hall H, muchos después de esperar durante días para conseguir un asiento en la sala más famosa de la convención.

El panel también puso el foco en Avengers: Doomsday, prevista para el 18 de diciembre. La cinta presentará a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien vuelve al universo Marvel después de haber marcado una era como Iron Man.

Downey Jr. bromeó con su transformación en villano y agradeció el respaldo del público. Su aparición fue uno de los momentos más celebrados del panel, especialmente porque su regreso representa una apuesta enorme para la nueva fase del MCU.

Un universo que busca nueva energía

Marvel también anunció que Avengers: Endgame volverá a los cines el 25 de septiembre con nuevas escenas conectadas con Avengers: Doomsday, una jugada pensada para reactivar el vínculo emocional con los fanáticos antes del nuevo gran capítulo del estudio.

Entre los actores que desfilaron por el escenario estuvieron Paul Rudd, Anthony Mackie, Pedro Pascal, David Harbour, Tenoch Huerta, Simu Liu, Chris Evans y otros nombres clave del universo Marvel.

El mensaje fue claro: Marvel quiere recuperar el control de la conversación pop. Black Panther 3 apunta al corazón emocional de la franquicia. Ghost Rider suma una carta poderosa con Ryan Gosling. Y Avengers: Doomsday intenta convertir el regreso de Robert Downey Jr. en el próximo gran evento del cine de superhéroes.

Después de un periodo de dudas, críticas y desgaste, Marvel llegó a San Diego con una estrategia directa: nostalgia, nuevos rostros y anuncios grandes. El Hall H respondió con euforia. Ahora falta lo más difícil, que esas promesas funcionen en pantalla.