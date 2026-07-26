Mucho antes de que los teléfonos inteligentes, los relojes digitales o incluso los despertadores mecánicos fueran un objeto común en todos los hogares, existía una profesión tan extraña como necesaria: los despertadores humanos.

Conocidos en Inglaterra e Irlanda como knocker-uppers, estos trabajadores tenían una misión muy sencilla: asegurarse de que sus clientes se levantaran a tiempo para ir a trabajar.

La profesión se popularizó durante la Revolución Industrial, especialmente entre finales del siglo XIX y principios del XX. En ciudades industriales donde miles de personas comenzaban sus jornadas antes del amanecer, llegar tarde podía significar perder el empleo.

Los despertadores humanos recorrían las calles cuando aún era de noche llevando largas varas de bambú, cañas o palos con los que golpeaban suavemente las ventanas de sus clientes.

En algunos casos también utilizaban pequeñas cerbatanas para lanzar guisantes secos o bolitas de madera contra los cristales de los pisos más altos.

Su trabajo no terminaba con el primer golpe.

Debían permanecer frente a la casa hasta comprobar que la persona realmente se había levantado. De lo contrario, el cliente podía volver a dormirse y culpar al despertador humano por llegar tarde al trabajo.

Aunque los despertadores mecánicos ya existían desde finales del siglo XIX, no todas las familias podían permitírselos. Además, los primeros modelos no siempre eran precisos o suficientemente confiables. Para muchos trabajadores, pagar una pequeña tarifa semanal a un vecino resultaba más económico y efectivo.

La profesión era especialmente común en ciudades como Londres, Manchester, Liverpool, Glasgow y Dublín. Incluso algunas fábricas y empresas contrataban despertadores humanos para garantizar que sus empleados llegaran puntuales.

Con el paso de las décadas, la fabricación masiva de relojes despertadores baratos hizo que el oficio comenzara a desaparecer. Hacia las décadas de 1940 y 1950 todavía existían algunos despertadores humanos, aunque eran cada vez menos frecuentes.

Hoy resulta difícil imaginar pagar a alguien para que golpee tu ventana todas las mañanas. Sin embargo, durante muchos años, ese sencillo trabajo fue esencial para mantener en marcha las ciudades industriales.

En una época sin teléfonos inteligentes, asistentes virtuales ni alarmas programables, el despertador más confiable era, simplemente, otra persona.