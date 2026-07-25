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BÁILAME – Gabito Ballesteros, La Joaqui (Video Oficial)

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Foto via YouTube/Gabito Ballesteros

Gabito Ballesteros y La Joaqui cruzan fronteras musicales con BÁILAME, una colaboración que une el regional mexicano con la energía explosiva de la escena urbana argentina. En BÁILAME, ambos artistas muestran una química inesperada mientras combinan ritmos pegajosos, actitud y una producción visual llena de fuerza. La canción invita a dejar las preocupaciones atrás y perderse en la pista de baile con un sonido fresco que mezcla lo mejor de ambos estilos. El BÁILAME confirma que las colaboraciones entre géneros siguen marcando tendencia en la música latina. Si buscas un estreno con ritmo, personalidad y una fusión diferente, el BÁILAME merece un lugar en tu playlist.

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