El pan pita caliente cambia de función apenas recibe una capa de tzatziki frío. Se vuelve envoltura, plato y excusa perfecta para juntar carne especiada, tomate jugoso, cebolla morada y hierbas frescas en un solo bocado. Así funciona el gyro griego, una receta generosa, informal y muy buena para los días en que se quiere comer algo completo sin complicar demasiado la cocina.

Aunque el gyro tradicional suele prepararse con carne cocinada en asador vertical, esta versión casera busca un resultado práctico: carne marinada, dorada en sartén o parrilla, servida en pita con salsa de yogur y pepino. El sabor sigue la línea mediterránea, con orégano, ajo, limón y aceite de oliva como base.

Para que el gyro griego quede bien en casa, lo importante es cortar la carne fina, dorarla a fuego alto y no llenar demasiado el pan. Debe sentirse abundante, pero fácil de comer.

Ingredientes para el gyro griego

600 g de carne de res o cordero en tiras finas

4 panes pita

1 tomate grande en gajos o rodajas

1/2 cebolla morada en láminas finas

Perejil fresco picado, al gusto

Papas fritas para acompañar, opcional

Limón en gajos para servir

Para marinar la carne

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón

2 dientes de ajo rallados o picados

1 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Para el tzatziki

1 taza de yogur griego natural

1/2 pepino rallado y bien escurrido

1 diente de ajo rallado

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de eneldo o menta fresca picada, opcional

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, el orégano, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta. Añade la carne y cúbrela bien con la marinada. Deja reposar al menos 30 minutos en refrigeración.

Mientras tanto, prepara el tzatziki. Coloca el yogur en un recipiente y añade el pepino rallado bien escurrido, el ajo, el jugo de limón, el aceite de oliva, las hierbas si las usas, la sal y la pimienta. Mezcla bien y refrigera hasta el momento de servir.

Luego, calienta una sartén amplia o plancha a fuego medio-alto. Cocina la carne en tandas, sin amontonarla, hasta que quede dorada por fuera y jugosa por dentro. Si la sartén se llena demasiado, la carne soltará líquido y no tomará buen color.

Después, calienta los panes pita unos segundos por lado en sartén, horno o directamente sobre una plancha. Deben quedar flexibles, no tostados de más.

A continuación, unta cada pita con una capa generosa de tzatziki. Añade la carne caliente, tomate, cebolla morada y perejil fresco.

Finalmente, sirve el gyro griego con limón al lado y papas fritas si quieres acercarte más al estilo de comida callejera.

Consejos útiles

Corta la carne en tiras finas para que se cocine rápido y quede fácil de comer dentro del pan.

Escurre muy bien el pepino del tzatziki. Si queda con mucha agua, la salsa pierde cuerpo.

Calienta el pan pita justo antes de armar. Frío se rompe con más facilidad.

Si prefieres pollo, usa muslos deshuesados en tiras con la misma marinada.

No sobrecargues el gyro. Es mejor que cierre bien y que cada ingrediente se sienta.

Cómo servir el gyro griego

El gyro griego se sirve recién armado, con el pan tibio, la carne caliente y el tzatziki frío. Puedes acompañarlo con papas fritas, ensalada griega, aceitunas o pepinos frescos.

Al morderlo, debe sentirse especiado, cremoso y fresco al mismo tiempo. La carne aporta profundidad, el tzatziki limpia el paladar y el tomate con la cebolla levantan el sabor. Es una receta de calle, pero hecha en casa puede quedar igual de satisfactoria si se respeta lo básico: buen dorado, buen pan y una salsa fría bien equilibrada.