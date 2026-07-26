Juan Orlando Hernández regresó este domingo a Honduras para enfrentar un nuevo capítulo judicial y político en su país. El expresidente hondureño llegó casi ocho meses después de recibir un indulto total de Donald Trump, que anuló su condena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos.

Hernández, de 57 años, aterrizó en el aeropuerto internacional Palmerola, ubicado al norte de Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami. Su regreso fue confirmado por EFE y también reportado por AP, que señaló que el exmandatario vuelve para responder por cargos de corrupción tras la suspensión de una orden de captura y una alerta roja internacional.

Un retorno cargado de simbolismo

El expresidente fue recibido en la pista por su esposa, la exprimera dama Ana García; su madre, Elvira Alvarado, y tres de sus cuatro hijos. La escena tuvo un fuerte componente emocional, ya que la familia no lo veía en Honduras desde antes de su extradición a Estados Unidos en abril de 2022.

Tras bajar del avión, Hernández y sus familiares se arrodillaron cerca de la pista para rezar. Luego completó el proceso migratorio y se trasladó a una finca cercana, donde tenía previsto participar en un acto de bienvenida y acción de gracias organizado por allegados.

La agenda de su retorno también incluyó un acto familiar en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Allí, Ana García tenía previsto devolverle el anillo de matrimonio que Hernández le entregó antes de ser recluido en una cárcel hondureña previo a su extradición.

El proceso que enfrentará en Honduras

Juan Orlando Hernández deberá comparecer ante la justicia hondureña por un caso de presunto fraude y lavado de activos. La audiencia inicial de declaración de imputado está prevista para el 3 de agosto.

AP informó que el caso está relacionado con Pandora I, una investigación sobre el presunto desvío ilegal de fondos públicos entre 2010 y 2013. Según ese reporte, Hernández es acusado de haberse beneficiado de recursos dirigidos a su campaña política mediante mecanismos fraudulentos.

El exmandatario ha sostenido que es inocente. Su defensa logró que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria.

Un país dividido por su regreso

El retorno de Hernández reavivó la polarización en Honduras. Sus seguidores lo recibieron con banderas del Partido Nacional y consignas de apoyo. Para ese sector, el expresidente vuelve para demostrar su inocencia.

Sus críticos, en cambio, cuestionan el indulto otorgado por Trump y exigen que responda ante los tribunales hondureños. La figura de Hernández sigue siendo una de las más controversiales de la política centroamericana reciente.

En Estados Unidos, había sido condenado en 2024 por cargos vinculados al narcotráfico. Washington Post reportó en diciembre de 2025 que su condena incluía acusaciones por facilitar operaciones que movieron grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, antes de ser liberado por el perdón presidencial de Trump.

Seguridad y tensión política

Las autoridades hondureñas desplegaron un amplio operativo de seguridad en los alrededores de Palmerola y en las principales vías de acceso. Periodistas nacionales e internacionales también llegaron al lugar para seguir una llegada que mezcla justicia, política y espectáculo público.

El regreso de Juan Orlando Hernández no cierra su historia judicial. Al contrario, abre una nueva fase en Honduras, donde ahora deberá enfrentar acusaciones locales bajo una intensa presión pública.

Para sus seguidores, es el regreso de un líder que fue injustamente tratado. Para sus detractores, es una prueba para un sistema judicial que debe demostrar independencia. En ambos casos, su llegada confirma que el caso Hernández sigue siendo una herida abierta en la política hondureña.