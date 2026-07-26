Luis de la Fuente salió en defensa de Ferrán Torres después de que el delantero del Barcelona marcara el gol que le dio a España el título del Mundial 2026 ante Argentina. Para el seleccionador, ese momento no solo fue decisivo para la historia de la Roja, también sirvió como respuesta a meses de críticas que considera injustas.

En una entrevista con el diario As, De la Fuente aseguró que se alegró especialmente por Ferrán Torres porque el futbolista había recibido comentarios “infundados”, “exagerados” y, según él, hechos con mala intención. El técnico sostuvo que el valenciano nunca bajó los brazos y que la vida le dio una oportunidad de reivindicarse en el escenario más grande.

Una defensa directa

De la Fuente fue claro al hablar del atacante. Dijo que Ferrán Torres tiene números espectaculares con la selección y que en su club ocurre algo similar. Para el entrenador, el debate alrededor del delantero muchas veces no ha sido proporcional a su rendimiento real.

El seleccionador comparó su caso con el de Álvaro Morata, otro jugador que durante años ha cargado con críticas duras pese a su peso dentro de la selección española. En ambos casos, De la Fuente destacó la capacidad de resistir, competir y responder en el campo.

La final contra Argentina terminó con España campeona del mundo por segunda vez en su historia. Ferrán Torres apareció como autor del gol decisivo, en una jugada que cerró un torneo en el que la Roja se impuso por control, profundidad y madurez competitiva.

Sin compromisos en la selección

De la Fuente también habló sobre la próxima convocatoria de septiembre para la Liga de Naciones. No dio pistas sobre posibles novedades, pero dejó un mensaje firme: no tiene compromisos personales con ningún futbolista.

El técnico explicó que mantiene una relación excepcional con sus jugadores, pero que eso no condiciona sus decisiones. Según dijo, su criterio seguirá siendo la justicia, la honestidad y el rendimiento de cada momento. Cadena SER recogió que el seleccionador insistió en que, así como ha apostado por un grupo, llegará el momento de apostar por otros si el nivel lo exige.

Ese mensaje aplica también para futbolistas veteranos como Morata o Dani Carvajal. De la Fuente recordó que ambos han dejado un legado importante y que su ciclo no está necesariamente cerrado.

La puerta sigue abierta

El entrenador puso como ejemplo a Jesús Navas, quien jugó con España a los 39 años. Para De la Fuente, la edad no será una barrera automática si el futbolista mantiene el nivel y vuelve a engancharse al ritmo competitivo de la selección.

La idea es sencilla: nadie tiene el puesto garantizado, pero nadie queda fuera por nombre, edad o pasado. Esa postura le permite proteger al grupo campeón sin convertir el título mundial en una lista cerrada.

Ferrán Torres, mientras tanto, sale reforzado. Su gol ante Argentina no borra las críticas, pero sí cambia el relato. Ya no es solo un jugador discutido. Es el autor del tanto que decidió una final mundialista.

Para De la Fuente, eso tiene un valor especial. En una selección donde la competencia es feroz, Ferrán Torres respondió cuando más presión había. Y lo hizo de la única manera que realmente cambia conversaciones en el fútbol: marcando en una final.