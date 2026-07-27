Mucho antes de que el radar revolucionara la defensa militar, los ejércitos dependían de un método mucho más simple para detectar aviones enemigos: escuchar el cielo.

Durante las primeras décadas del siglo XX surgieron los detectores acústicos antes del radar, enormes dispositivos diseñados para amplificar el sonido de los motores de los aviones cuando aún estaban demasiado lejos para ser vistos.

El principio era sencillo.

Grandes bocinas metálicas, espejos acústicos de concreto o cascos con enormes embudos captaban las ondas sonoras y las dirigían hacia los oídos del operador. Gracias a ello, era posible detectar el ruido de una aeronave varios minutos antes de que apareciera en el horizonte.

Después de la Primera Guerra Mundial, países como Reino Unido, Francia, Alemania y Japón invirtieron importantes recursos en perfeccionar estos sistemas. En las costas británicas incluso se construyeron gigantescos espejos acústicos de hormigón de hasta nueve metros de diámetro que aún pueden verse en algunos lugares.

Los operadores recibían un entrenamiento muy especializado. Debían distinguir el sonido de diferentes motores, calcular aproximadamente la dirección del avión y advertir a las unidades militares para preparar la defensa.

Los detectores acústicos antes del radar funcionaban razonablemente bien en condiciones ideales. Sin embargo, tenían importantes limitaciones. El viento, la lluvia, el oleaje o el ruido de ciudades cercanas podían dificultar enormemente la detección. Además, cuando los aviones comenzaron a volar más rápido y a mayor altura, el margen de reacción se redujo considerablemente.

Todo cambió a finales de la década de 1930.

La aparición del radar permitió detectar aeronaves mediante ondas de radio, sin depender del sonido y con mucha mayor precisión. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta nueva tecnología reemplazó rápidamente a los antiguos sistemas acústicos.

Aun así, los enormes embudos y espejos de escucha marcaron una etapa fundamental en la historia de la vigilancia aérea. Representaban el mejor intento de la ingeniería por anticipar una amenaza utilizando únicamente las leyes del sonido.

Hoy algunos de estos gigantescos “oídos” todavía permanecen en pie como monumentos históricos. Son un recordatorio de una época en la que la mejor tecnología militar consistía, literalmente, en escuchar con mucha atención el cielo.