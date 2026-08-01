El buen crab cake no debe sentirse como una masa de pan con un poco de marisco escondido. La carne de cangrejo tiene que notarse, mantenerse jugosa y dorarse apenas lo suficiente para formar una costra ligera por fuera. Estos crab cakes siguen esa idea: pocos ingredientes, buena textura y una salsa cremosa que acompaña sin tapar.

La imagen muestra una versión clásica, servida como entrada, con limón fresco, perejil y una cucharada de salsa encima. Es una receta muy asociada con la cocina costera de Estados Unidos, especialmente con regiones donde el cangrejo es protagonista. Sin embargo, también funciona muy bien en casa porque se prepara rápido y puede servirse como aperitivo, almuerzo ligero o parte de una mesa de verano.

Para que los crab cakes queden bien, la mezcla debe sostenerse sin quedar compacta. La clave está en usar suficiente ligante para dar forma, pero no tanto como para esconder el sabor del cangrejo.

Ingredientes para los crab cakes

450 g de carne de cangrejo cocida, bien escurrida

1 huevo

1/3 taza de pan rallado o panko

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza Dijon

1 cucharadita de salsa Worcestershire

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de ralladura de limón

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cebollín finamente picado, opcional

1/2 cucharadita de paprika

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de mantequilla

Para la salsa cremosa

1/3 taza de mayonesa

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza Dijon

1 cucharadita de salsa picante, opcional

1 cucharadita de pepinillos picados o alcaparras, opcional

Pimienta al gusto

Preparación

Primero, revisa la carne de cangrejo para retirar cualquier pedacito de cartílago o concha. Luego, escúrrela bien y sécala suavemente con papel de cocina si tiene demasiada humedad.

En un recipiente amplio, mezcla el huevo, la mayonesa, la mostaza, la salsa Worcestershire, el jugo de limón, la ralladura, el perejil, el cebollín si lo usas, la paprika, la sal y la pimienta.

Después, incorpora la carne de cangrejo y el pan rallado. Mezcla con cuidado, sin deshacer demasiado los trozos de cangrejo. La preparación debe quedar húmeda, pero con suficiente cuerpo para formar tortitas.

A continuación, divide la mezcla en 6 a 8 porciones y forma discos medianos. Colócalos en una bandeja y refrigera durante 20 a 30 minutos. Este reposo ayuda a que mantengan mejor la forma al cocinarlos.

Mientras tanto, prepara la salsa. Mezcla la mayonesa, el jugo de limón, la mostaza, la salsa picante si la usas, los pepinillos o alcaparras y la pimienta. Reserva en frío.

Luego, calienta el aceite y la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio. Cocina los crab cakes durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes. Voltea con cuidado para que no se rompan.

Finalmente, sirve calientes con salsa cremosa, perejil fresco y gajos de limón.

Consejos útiles

No uses demasiado pan rallado. Solo debe ayudar a unir la mezcla.

Refrigera los crab cakes antes de cocinarlos para que no se desarmen.

Voltea una sola vez, con espátula ancha y sin apurarte.

Si la mezcla está muy húmeda, añade una cucharada extra de panko.

Si está muy seca, agrega un poco más de mayonesa o unas gotas de limón.

Cómo servir los crab cakes

Los crab cakes se sirven calientes, con limón fresco y salsa cremosa al lado o por encima, como en la imagen. También quedan bien sobre una ensalada verde, dentro de un pan suave tipo sándwich o acompañados de papas fritas, ensalada de col o vegetales asados.

Al probarlos, deben sentirse dorados por fuera, suaves por dentro y claramente marcados por el sabor del cangrejo. El limón levanta el marisco, la salsa aporta cremosidad y el perejil deja un final fresco. Es una receta sencilla, pero exige una regla clara: el cangrejo manda.