Un plato frío no tiene por qué ser suave. El bibim naengmyeon demuestra lo contrario con fideos elásticos, salsa roja picante, pepino fresco, huevo cocido y carne en láminas finas. Es una receta coreana pensada para el calor, pero con suficiente carácter para sentirse intensa desde el primer bocado.

A diferencia del mul naengmyeon, que suele servirse con caldo frío, el bibim naengmyeon se mezcla con una salsa espesa a base de gochujang, vinagre, azúcar, ajo y aceite de sésamo. El resultado es picante, ácido, ligeramente dulce y muy refrescante. La imagen muestra una versión clásica de fideos fríos con pepino, kimchi, carne y medio huevo, una combinación que funciona porque cada ingrediente aporta contraste.

Para que el bibim naengmyeon quede bien, los fideos deben cocinarse poco tiempo y enfriarse de inmediato en agua helada. Esa textura firme y elástica es parte esencial del plato.

Ingredientes para el bibim naengmyeon

2 porciones de fideos naengmyeon o fideos coreanos fríos

1/2 pepino en tiras finas

1 huevo cocido, cortado a la mitad

1/2 taza de kimchi picado, opcional

150 g de carne de res cocida o asada, en láminas finas

Semillas de sésamo al gusto

Hielo o agua muy fría para enfriar los fideos

Para la salsa picante

3 cucharadas de gochujang

1 cucharada de gochugaru, opcional para más picante

1 1/2 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharada de azúcar o miel

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 diente de ajo rallado

1 cucharada de jugo de pera asiática o manzana rallada, opcional

1 cucharada de agua fría, si hace falta aligerar la salsa

Preparación

Primero, prepara la salsa. Mezcla el gochujang, el gochugaru si lo usas, el vinagre de arroz, la salsa de soya, el azúcar o miel, el aceite de sésamo, el ajo y la pera o manzana si decides añadirla. Debe quedar espesa, brillante y fácil de mezclar con los fideos.

Luego, corta el pepino en tiras finas y reserva. Si prefieres un sabor más fresco, puedes dejarlo unos minutos en agua fría y escurrirlo antes de servir.

Después, cocina los fideos según las instrucciones del paquete. Generalmente necesitan poco tiempo, así que revisa la textura para que no se pasen.

A continuación, escurre los fideos y enjuágalos bajo agua fría. Frótalos suavemente con las manos para retirar exceso de almidón. Luego, pásalos a un recipiente con agua helada durante unos minutos.

Escurre muy bien los fideos y colócalos en un tazón. Añade la salsa picante y mezcla hasta que queden bien cubiertos.

Finalmente, sirve con pepino, kimchi, carne en láminas, medio huevo cocido y semillas de sésamo por encima.

Consejos útiles

No cocines demasiado los fideos. Deben quedar firmes y elásticos.

Enjuagarlos bien en agua fría mejora la textura y evita que se peguen.

Ajusta el vinagre y el azúcar según tu gusto. El balance debe ser picante, ácido y ligeramente dulce.

Si no encuentras fideos naengmyeon, puedes usar fideos soba finos o fideos de trigo fríos, aunque la textura no será igual.

La pera asiática o manzana rallada ayuda a suavizar la salsa y darle un dulzor más natural.

Cómo servir el bibim naengmyeon

El bibim naengmyeon se sirve muy frío, recién mezclado, en un tazón amplio. Antes de comer, conviene revolver todo para que la salsa cubra bien los fideos y se combine con el pepino, el kimchi y la carne.

Al probarlo, debe sentirse frío, picante, ácido y refrescante. El pepino aporta crujido, el huevo suaviza la intensidad de la salsa y la carne da más sustancia. Es una receta perfecta para verano, pero no es tímida: llega fría al plato y aun así despierta el paladar.