Un juez federal ordenó liberar en un plazo de 48 horas a José Trinidad Rojas Pliego, testigo de un operativo de ICE que terminó con la muerte de un trabajador mexicano.

Rojas Pliego viajaba en la camioneta conducida por Lorenzo Salgado Araujo. El mexicano murió el 7 de julio tras recibir disparos de un agente migratorio en Houston, Texas.

Los tres pasajeros del vehículo fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas después del incidente. Desde entonces, han cuestionado la versión presentada por las autoridades federales.

José Trinidad Rojas Pliego deberá ser liberado

El juez Keith P. Ellison, del Distrito Sur de Texas, concedió la petición presentada por la defensa de Rojas Pliego. El magistrado concluyó que su detención violaba el derecho al debido proceso reconocido por la Quinta Enmienda.

La orden establece que ICE deberá liberarlo en un espacio público dentro del Distrito Sur de Texas. Sus abogados deberán recibir una notificación con al menos tres horas de anticipación.

El Gobierno tampoco podrá detenerlo nuevamente sin solicitar primero una audiencia. En ese proceso, las autoridades tendrán que justificar de forma individual cualquier nueva detención.

Rojas Pliego permanecía bajo custodia migratoria al conocerse el fallo. Hasta el momento, sus abogados no habían confirmado públicamente que la liberación se hubiera concretado.

Un testigo clave del operativo de ICE

El ciudadano mexicano vive en Estados Unidos desde 1998 y no tiene antecedentes penales, según documentos judiciales. También mantiene una solicitud pendiente para obtener una visa U.

Este tipo de protección puede beneficiar a víctimas o testigos que colaboran con investigaciones criminales. Sin embargo, la solicitud no garantiza automáticamente un estatus migratorio legal.

Rojas Pliego y otro pasajero declararon que los agentes chocaron la camioneta antes de disparar contra Salgado Araujo. Esta versión contradice el relato del Departamento de Seguridad Nacional.

La agencia sostiene que el conductor utilizó el vehículo para intentar atropellar a un agente. Según esa explicación, el oficial disparó en defensa propia.

No existen grabaciones de cámaras corporales o instaladas en los vehículos que muestren directamente el momento del tiroteo. Por consiguiente, los testimonios de los pasajeros son importantes para determinar lo ocurrido.

Otras solicitudes esperan una decisión

Ellison señaló que la petición forma parte de cientos de casos que cuestionan las políticas federales de detención migratoria. El juez rechazó que una persona pueda permanecer detenida sin una justificación particular.

Los otros dos pasajeros también solicitaron ser liberados. No obstante, los tribunales todavía no habían emitido decisiones sobre sus peticiones.

El fallo protege por ahora la libertad de José Trinidad Rojas Pliego mientras continúan las investigaciones sobre el operativo y la muerte de Salgado Araujo.