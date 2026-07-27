Mimi Ibarra celebra 30 años con un disco para la memoria salsera

Mimi Ibarra celebrará sus 30 años de carrera con un disco que reunirá dos facetas esenciales de su trayectoria. La colombiana incluirá canciones interpretadas por ella y composiciones que alcanzaron el éxito en las voces de reconocidos salseros.

La producción contará con diez temas. Cinco pertenecen a su repertorio como cantante, mientras los restantes fueron escritos para otros exponentes de la salsa. El proyecto todavía no tiene fecha de publicación.

Un homenaje a las voces que dejaron huella

La compositora adelantó a EFE que seleccionará cuidadosamente cada canción. Su intención es respetar obras que ya ocupan un espacio importante en la memoria de los aficionados.

El álbum también servirá para recordar a artistas que han fallecido. Ibarra quiere impedir que sus aportes terminen olvidados con el paso del tiempo.

Entre sus composiciones más conocidas aparece “Señora”, popularizada por Tito Rojas. También escribió “Juguete de nadie”, interpretada por la orquesta La Puerto Rican Power.

Para Mimi Ibarra, estas canciones superaron la categoría de éxitos comerciales. Los temas se convirtieron en parte de la cultura y la identidad de diferentes comunidades latinoamericanas.

Una compositora que apareció sin aviso

Su relación con la música comenzó durante la infancia. Sin embargo, la composición surgió inesperadamente cuando todavía era adolescente.

Una noche, mientras descansaba, escuchó en su mente una melodía completamente nueva. La grabó sin comprender todavía lo que estaba ocurriendo y luego escribió la letra de su primera canción.

Aquel tema era una balada. Con el tiempo, descubrió que también podía trasladar sus historias al ritmo de la salsa. Desde entonces, escribir dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una necesidad artística.

Canciones inspiradas en las historias del público

Ibarra procura no utilizar directamente su vida privada como fuente de inspiración. Prefiere observar experiencias cotidianas capaces de representar a diferentes personas.

Asimismo, adapta cada composición al estilo y la manera de interpretar del artista que la recibirá. Esa capacidad le permitió construir canciones reconocibles sin perder su identidad como autora.

Su catálogo incluye “Déjala”, grabada por Tito Gómez y Tito Rojas, y “Te necesito, mi amor”, interpretada por Maelo Ruiz. También escribió para Anthony Cruz, Nino Segarra y Roberto Roena.

Tres décadas abriendo su propio camino

Mimi Ibarra desarrolló su carrera dentro de una industria salsera tradicionalmente dominada por hombres. Además de componer para otras figuras, publicó discos como “A una mujer como yo” y “Compositora, Cantante, Mujer”.

El nuevo álbum celebrará esa doble identidad de intérprete y compositora. Al mismo tiempo, buscará mantener vivas canciones que marcaron varias generaciones de amantes de la salsa.