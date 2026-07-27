Santos vs UCV: Neymar agita una serie casi resuelta

El partido Santos vs UCV definirá este martes un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Santos llega con tres goles de ventaja, aunque Neymar vuelve a concentrar la atención por una polémica interna.

El conjunto brasileño se impuso 4-1 en el encuentro de ida disputado en Valencia, Venezuela. Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony marcaron para el Peixe, mientras Maicol Ruiz descontó para Universidad Central.

Una ventaja amplia en Vila Belmiro

El equipo de Cuca avanzará con una victoria, un empate o una derrota por uno o dos goles. UCV necesita ganar por tres tantos para forzar los penaltis o por cuatro para clasificar directamente.

El vencedor enfrentará a Macará de Ecuador en la siguiente ronda. La revancha comenzará a las 9:30 de la noche, hora local. Se disputará en el estadio Urbano Caldeira, conocido como Vila Belmiro.

Pese a la superioridad mostrada en la ida, Santos no atraviesa un momento tranquilo. El sábado, el conjunto paulista empató 2-2 contra Chapecoense, último del Campeonato Brasileño. Santos permanece apenas un punto por encima de la zona de descenso.

Neymar responde a una nueva polémica

Neymar marcó los dos goles de Santos ante Chapecoense, incluido un penalti en el minuto 89. Sin embargo, su actuación quedó rápidamente eclipsada por informaciones sobre una discusión ocurrida durante el descanso.

El portal brasileño Ge aseguró que el delantero reprendió de manera irrespetuosa a Gabriel Bontempo y João Ananias. Según ese reporte, el episodio causó malestar entre jugadores, entrenadores y miembros de la directiva.

El astro brasileño negó haber atacado personalmente a sus compañeros. Reconoció que existió una conversación exigente dentro del vestuario. No obstante, afirmó que otros futbolistas participaron y que las críticas fueron generales.

Bontempo y Ananias también rechazaron que Neymar los señalara individualmente. Ambos describieron lo sucedido como una llamada de atención colectiva tras el rendimiento del equipo.

Su presencia continúa sin confirmarse

La participación de Neymar en la revancha Santos vs UCV permanece en duda. La cómoda ventaja permite que Cuca realice rotaciones y administre las cargas de varios titulares.

Universidad Central llega con mayor descanso debido a la suspensión del torneo venezolano tras los terremotos de junio. El equipo dirigido por Daniel Sasso viajó el domingo a Brasil y aseguró que mantiene intacta la ilusión de remontar.

UCV accedió a esta eliminatoria después de terminar tercera en su grupo de la Copa Libertadores. Aunque el marcador de la ida complicó sus posibilidades, intentará aprovechar cualquier señal de confianza excesiva del rival.

El cruce Santos vs UCV parece encaminado para el cuadro brasileño, pero la presión no ha desaparecido. El Peixe necesita una noche serena para completar la clasificación y reducir la tensión que rodea al equipo.